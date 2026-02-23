Eid al Fitr Holiday: യുഎഇയിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും മാനവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണം മന്താലയവും ചേർന്നാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Also Read:
അവധി മാർച്ച് 19 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ആയിരിക്കും. അത് സർക്കാർ മേഖലക്ക് മാർച്ച് 19 മുതൽ 22 വരെയും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് മാർച്ച് 19 മുതൽ 21 വരെയും ആയിരിക്കും. അതായത് സർക്കാർ മേഖലകൾക്ക് 4 ദിവസത്തെ അവധിയും സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് 3 ദിവസത്തെ അവധിയുമാണ്.
Also Read: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം
ഇനി നീണ്ട അവധി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാർച്ച് 16 തിങ്കൾ മുതൽ 19 വരെ വാർഷിക അവധി എടുത്താൽ മാർച്ച് 14 മുതൽ മാർച്ച് 22 വരെ തുടർച്ചയായ 9 ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.