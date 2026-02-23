English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Eid al Fitr Holiday: യുഎഇയിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Eid al Fitr Holiday: യുഎഇയിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

യുഎഇയിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സും മാനവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണം മന്താലയവും ചേർന്നാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 23, 2026, 11:24 PM IST
  • യുഎഇയിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
  • ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സും മാനവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണം മന്താലയവും ചേർന്നാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്

Read Also

  1. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ എന്ന വ്യാജേന; എത്തിയത് UAE കോണ്‍സുലേറ്റ് അംഗം അറ്റാഷെയുടെ പേരില്‍..!!

Trending Photos

Gold Rate Today February 23: സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; റെക്കോർഡ് വിലയിൽ സ്വർണം, പവന് 1,18,000 കടന്നു
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 23: സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; റെക്കോർഡ് വിലയിൽ സ്വർണം, പവന് 1,18,000 കടന്നു
Horoscope Today February 22: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today February 22: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala BT-42 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-42 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?
Eid al Fitr Holiday: യുഎഇയിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സും മാനവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണം മന്താലയവും ചേർന്നാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: 

അവധി മാർച്ച് 19 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ആയിരിക്കും. അത് സർക്കാർ മേഖലക്ക് മാർച്ച് 19 മുതൽ 22 വരെയും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് മാർച്ച് 19 മുതൽ 21 വരെയും ആയിരിക്കും. അതായത് സർക്കാർ മേഖലകൾക്ക് 4 ദിവസത്തെ അവധിയും സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് 3 ദിവസത്തെ അവധിയുമാണ്.  

Also Read: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം

ഇനി നീണ്ട അവധി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാർച്ച് 16 തിങ്കൾ മുതൽ 19 വരെ വാർഷിക അവധി എടുത്താൽ മാർച്ച് 14 മുതൽ മാർച്ച് 22 വരെ തുടർച്ചയായ 9 ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

UAEEid-Al-FitrHolidayPublic Sectorprivate sector

Trending News