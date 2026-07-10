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UAE Domestic Workers: യുഎഇയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്പോൺസറെ മാറ്റം, പഴയ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ബാധ്യതയില്ല

UAE domestic workers employer change: ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിലേക്ക് മാറാൻ അനുമതി. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 10, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:50 PM IST
UAE Domestic Workers: യുഎഇയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്പോൺസറെ മാറ്റം, പഴയ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ബാധ്യതയില്ല
Image Credit: UAE | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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