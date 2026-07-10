/UAE Domestic Workers: യുഎഇയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്പോൺസറെ മാറ്റം, പഴയ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ബാധ്യതയില്ല

യുഎഇയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളിക്ക് മാനവ വിഭവശേഷി സ്വദേശിവത്കരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MoHRE) നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പുതിയ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർത്തിയാക്കി മുൻ സ്പോൺസറുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ മാറ്റം.
നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം പുതിയ സ്പേൺസറിലേക്ക് ഗാർഹിക തൊഴിലാളി മാറിയാൽ ഇവർ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ പോലും വിമാന ടിക്കറ്റിനുള്ള ചിലവ് പോലും പഴയ തൊഴിലുടമ നൽകേണ്ടതില്ല. 2022-ലെ ഫെഡറൽ ഉത്തരവ്-നിയമം നമ്പർ (9)-ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരം, പുതിയ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിലേക്ക് തൊഴിലാളിക്ക് മാറണമെങ്കിൽ തൊഴിൽ കരാറിലെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും പൂർത്തിയാക്കണം.
കൂടാതെ നിലവിലുള്ള തൊഴിലുടമയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും മാത്രമേ പുതിയ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിലേക്ക് തൊഴിലാളിക്ക് മാറാൻ കഴിയൂ. ഇതുമാത്രമല്ല ഗാർഹിക തൊഴിലാളി പുതിയ സ്പേൺസറിലേക്ക് മാറിയ ശേഷം അവരെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിനുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റടക്കമുള്ള ചിലവുകൾ വഹിക്കാൻ പഴയ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കില്ല.
കൂടാതെ, ആദ്യ തൊഴിൽ കരാർ നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളി പുതിയ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഗാർഹിക തൊഴിലാളിയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യത്തെ തൊഴിലുടമ നൽകിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെലവുകളുടെ ഒരു ഭാഗം പുതിയ തൊഴിലുടമ പഴയ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകണം. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചടച്ച തുക എക്സിക്യൂട്ടീവ് റെഗുലേഷൻസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുലയ്ക്ക് അനുസൃതമാകണം.
പുതിയ തൊഴിലുടമയും പഴയ തൊഴിലുടമയും തമ്മിൽ മറ്റ് ധാരണകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, ഗാർഹിക തൊഴിലാളിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനും ജോലി നിയമനത്തിനുമായി ആദ്യത്തെ തൊഴിലുടമ അടച്ച സർക്കാർ ഫീസ് പുതിയ തൊഴിലുടമ തിരികെ നൽകേണ്ടതാണ്. ഗാർഹിക തൊഴിലാളി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2022-ലെ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം നമ്പർ 106, ആർട്ടിക്കിൾ 6(7) അനുസരിച്ച്, തൊഴിലാളിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനും ജോലി നിയമനത്തിനുമായി ആദ്യത്തെ തൊഴിലുടമ അടച്ചിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഫീസും പുതിയ തൊഴിലുടമ നൽകേണ്ടതാണ്. ഭാവിയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി, പഴയ തൊഴിലുടമ തൊഴിലാളിയുമായി നിലവിലുള്ള എല്ലാ കുടിശ്ശികകളും തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
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