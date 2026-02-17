English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • UAE Ramadan 2026: മാസപ്പിറവി കണ്ടു, യുഎഇയിൽ നാളെ റമദാൻ ഒന്ന്; വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾക്ക് തുടക്കം...

UAE Ramadan 2026: മാസപ്പിറവി കണ്ടു, യുഎഇയിൽ നാളെ റമദാൻ ഒന്ന്; വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾക്ക് തുടക്കം...

നാളെ മുതൽ യുഎഇയിൽ റംസാൻ വ്രതാരംഭം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇനി വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകളാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 17, 2026, 10:30 PM IST
  • റംസാൻ മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സമാപ്തി കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഈദുൽ ഫിത്തർ.
  • ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

UAE Ramadan 2026: മാസപ്പിറവി കണ്ടു, യുഎഇയിൽ നാളെ റമദാൻ ഒന്ന്; വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾക്ക് തുടക്കം...

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ റംസാൻ വ്രതാരംഭം ഫെബ്രുവരി 18, ബുധനാഴ്ച മുതൽ. മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിന് പിന്നാലെ യുഎഇ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ടാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

റംസാന്റെ പ്രാധാന്യം

വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ മാസമാണ് റംസാൻ. ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറിലെ ഒൻപതാം മാസമാണിത്. റമദാനിലെ അവസാന പത്ത് ദിനങ്ങളിലൊന്നായ 'ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ' (വിധിനിർണ്ണയ രാത്രി) രാത്രിയിലാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടത്. ആ ചരിത്രസംഭവത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കലാണ് റംസാൻ മാസം.

Also Read: Dubai Rent Drop: ദുബായിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും വില കുറയാൻ സാധ്യത? എന്തുകൊണ്ട്?

റംസാൻ വ്രതം എത്ര ദിവസം?

മാസാവസാനം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാസപ്പിറവി (ചന്ദ്രക്കല) ദൃശ്യമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് റംസാൻ എത്ര ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കുക. 29 അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസമാണ് ഇത് നീണ്ടുനിൽക്കുക. ദുബായിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തവണ റംസാൻ 29 ദിവസമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.

ഈദുൽ ഫിത്തർ

റംസാൻ മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സമാപ്തി കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഈദുൽ ഫിത്തർ. ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രവചനങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത്തവണ ഈദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിക്കുക മാർച്ച് 20 വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. മാസാവസാനത്തിലെ ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി കാണുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പെരുന്നാളിന്റെ കൃത്യമായ തിയതി തീരുമാനിക്കുന്നത്. പുലർച്ചെഈദ് നമസ്കാരത്തോടെ തുടങ്ങി, പിന്നീടുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ കുടുംബസന്ദർശനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, വിപുലമായ വിരുന്നുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

