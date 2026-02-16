UAE Ramadan Market: റംസാൻ വിപണിയിൽ വിലക്കയറ്റം തടയാൻ യുഎഇ; വിലവിവരപ്പട്ടിക നിർബന്ധം, ലംഘിച്ചാൽ നടപടി

ദുബായ്: റംസാൻ മാസത്തിൽ വിപണിയിൽ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും മറ്റും തടയുന്നതിനായി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി യുഎഇ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം. ഓരോ സാധനത്തിന്റെയും വിലയും യൂണിറ്റ് വിലയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 1,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തീർണമുള്ള റീട്ടെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് മന്ത്രാലയം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിലക്കയറ്റം തടയുക കൃത്രിമ ക്ഷാമം ഇല്ലാതാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യശേഖരം സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഇനിയും ഏറെ നാളത്തേക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം നടത്താനുള്ള ശേഷി യുഎഇയ്ക്കുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക-വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രിയും ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ അബ്ദുല്ല ബിൻ തൗഖ് അൽ മർറി പറഞ്ഞു. അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും വിലസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എമിറേറ്റ്സ് കോ-ഓപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, സ്പിന്നീസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ടെത്തിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
യൂണിറ്റ് വിലയും പ്രദർശിപ്പിക്കണം
2022-ലെ 120-ാം നമ്പർ കാബിനറ്റ് പ്രമേയപ്രകാരം, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മൊത്തം വിലയ്ക്കൊപ്പം യൂണിറ്റ് വിലയും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സൈറ്റുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വില താരതമ്യം ചെയ്ത് തങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കും. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
വില വർധിപ്പിക്കില്ല
പാചക എണ്ണ, മുട്ട, പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ, അരി, പഞ്ചസാര, ചിക്കൻ, ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റംസാൻ കാലത്ത് നൽകുന്ന പ്രത്യേക ഓഫറുകളും ഡിസ്കൗണ്ടുകളും യഥാർഥമാണോ എന്ന കാര്യവും മന്ത്രാലയം നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കും.
