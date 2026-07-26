/UAE Residency Visa: നിങ്ങളുടെ യുഎഇ വിസ റദ്ദാക്കിയാലും പേടിക്കണ്ട; പുതിയ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയാം

നിങ്ങളുടെ യുഎഇ താമസ വിസ റദ്ദാക്കുകയോ കാലഹരണപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇനി പെട്ടന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടതില്ല. യു.എ.ഇ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചിത ഗ്രേസ് പിരീഡ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എത്ര ദിവസം സാവകാശം ലഭിക്കുമെന്നത് നിങ്ങളുടെ വിസ കാറ്റഗറിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ സമയപരിധി തെറ്റിച്ചാൽ വലിയ തുക പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരും. മിക്ക സാധാരണ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിസകൾക്കും ഗ്രേസ് പിരീഡ് 30 ദിവസമാണ്.
എന്നാൽ ഗോൾഡൻ വിസ, ഗ്രീൻ വിസ ഉടമകൾക്കും അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആശ്രിതർക്കും, ചില ഉയർന്ന നൈപുണ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഇത് 180 ദിവസം വരെ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഗ്രേസ് പിരീഡിനെക്കുറിച്ചും എന്നാണ് രാജ്യം വിടേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാനും യുഎഇയുടെ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ (ICP) വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി നമ്പറോ മതി. വിസ വിഭാഗമനുസരിച്ച് ഗ്രേസ് പിരീഡ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം.
ആറ് മാസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ്:
അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് ആറ് മാസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ലഭിക്കുന്നത്.
ഗോൾഡൻ റെസിഡൻസി ഉടമകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും.
ഗ്രീൻ റെസിഡൻസി ഉടമകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും.
രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന വിദേശിയുടെ വിധവ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചിത.
രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളുടെയും കോളേജുകളുടെയും സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ.
മാനവവിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MOHRE) വർഗ്ഗീകരണ പ്രകാരം ഒന്നും രണ്ടും ലെവലിൽപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന നൈപുണ്യമുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താമസക്കാർ.
90 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ്:
1-3 ലെവലുകളിലെ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ
സ്ഥല ഉടമകൾ
60 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ്:
ഗാരന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് വഴി താമസ പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചവർ
30 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ്:
വിസ റദ്ദാക്കുകയോ കാലഹരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും 30 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് യുഎഇ താമസ വിസ റദ്ദാക്കൽ ഫോം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്നാണ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടതെന്നും എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് റെസിഡൻസി സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റേണ്ടതെന്നും തീയതി സഹിതം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.
വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് പരിശോധിക്കാം?
താമസ വിസ സംബന്ധിച്ച് എത്ര നാൾ രാജ്യത്ത് തുടരാമെന്ന് ഐസിപി സ്മാർട്ട് സർവീസസ് പോർട്ടൽ വഴി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും.
1. ഐസിപി സ്മാർട്ട് സർവീസസ് വെബ്സൈറ്റായ smartservices.icp.gov.ae. പരിശോധിക്കുക.
2. മെനു ടാബിലെ പബ്ലിക് സർവീസസിൽ നിന്ന് ഫയൽ വാലിഡിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
3. ഫയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തിരയുക, തുടർന്ന് റെസിഡൻസി തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
4. നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, കാലഹരണ തീയതി, ദേശീയത എന്നിവ നൽകുക.
നിങ്ങൾ ഫയൽ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി നമ്പർ, എമിറേറ്റ്സ് യൂണിഫൈഡ് നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ നമ്പർ നൽകുക.
5. നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയും ദേശീയതയും നൽകുക.
6. ഇതിന് ശേഷം സെർച്ച് നൽകിയാൽ രാജ്യത്ത് താമസിക്കാൻ എത്ര ദിവസം സാധിക്കുമെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും.
അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗ്രേസ് പിരീഡിന് ശേഷം പുതിയ റെസിഡൻസി വിസ എടുക്കാതെയോ വിസ സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റാതെയോ യു.എ.ഇയിൽ തുടർന്നാൽ ഓവർസ്റ്റേ പിഴയ്ക്ക് (Overstay Fine) കാരണമാകും. യു.എ.ഇ റെസിഡൻസി നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കാലാവധി ഐ.സി.പി സ്മാർട്ട് സർവീസസ് പോർട്ടൽ വഴി എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വിസ റദ്ദാക്കൽ ഫോം പരിശോധിക്കുക.
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