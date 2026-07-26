Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /NRI
  • /UAE Residency Visa: നിങ്ങളുടെ യുഎഇ വിസ റദ്ദാക്കിയാലും പേടിക്കണ്ട; പുതിയ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയാം

UAE Residency Visa: നിങ്ങളുടെ യുഎഇ വിസ റദ്ദാക്കിയാലും പേടിക്കണ്ട; പുതിയ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയാം

UAE residency visa grace period: യു.എ.ഇ താമസ വിസ റദ്ദാക്കിയാൽ എത്ര ദിവസം രാജ്യത്ത് തുടരാം? പുതിയ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയാം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 26, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:25 PM IST
UAE Residency Visa: നിങ്ങളുടെ യുഎഇ വിസ റദ്ദാക്കിയാലും പേടിക്കണ്ട; പുതിയ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയാം
Image Credit: UAE | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IVF Treatment: ഐ.വി.എഫ് ചികിത്സയും മാറുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും; മാതൃകയായി ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികൾ
Assisted Reproductive Technologies1 hr ago
2
Ramayana Parayanam2 hrs ago
3
Pralhad Joshi2 hrs ago
4
iPhone3 hrs ago
5
Firecracker Unit Explosion11:16 AM IST