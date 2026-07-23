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UAE Traffic Law: മദ്യപിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ചാൽ പിടിവീഴും! യുഎഇയിൽ പിഴയും തടവും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കലും!

യുഎഇയിൽ പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ.

Written ByKarthika V
Published: Jul 23, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:54 PM IST
UAE Traffic Law: മദ്യപിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ചാൽ പിടിവീഴും! യുഎഇയിൽ പിഴയും തടവും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കലും!

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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UAE Traffic Law: മദ്യപിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ചാൽ പിടിവീഴും! യുഎഇയിൽ പിഴയും തടവും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കലും!
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