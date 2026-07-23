/UAE Traffic Law: മദ്യപിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ചാൽ പിടിവീഴും! യുഎഇയിൽ പിഴയും തടവും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കലും!

യു.എ.ഇയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഗുരുതര കുറ്റമാണ്. രാജ്യത്തെ പുതുക്കിയ ട്രാഫിക് നിയമപ്രകാരം അനുസരിച്ച് കുറ്റകൃത്യത്തിന് വലിയ തുക പിഴയായോ, ജയിൽ ശിക്ഷയായോ ലഭിക്കും. കുറ്റം ആവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനും പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
2025 മാർച്ച് 29 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2024ലെ 14-ാം നമ്പർ ഫെഡറൽ ഡിക്രി-നിയമം (Federal Decree-Law No. 14 of 2024) മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയാകും ലഭിക്കുക. തടവും 20,000 ദിർഹം മുതൽ 1,00,000 ദിർഹം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശിക്ഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമാണ് ലഭിക്കുക.
മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചാൽ പിഴയ്ക്കും ശിക്ഷയ്ക്കും പുറമേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും. ആദ്യത്തെ തവണ കുറഞ്ഞത് മൂന്നുമാസത്തേക്കും രണ്ടാമതും കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ ആറ് മാസത്തേക്കും ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. മൂന്നാമതും സമാനമായി സംഭവിച്ചാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും. ഇനി റദ്ദാക്കിയ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിച്ചാൽ അവർക്ക് 3 മാസത്തെ തടവിനും 10,000 ദിർഹം പിഴയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ശിക്ഷയും വിധിക്കും.
ആർട്ടിക്കിൾ 35 ലെ ക്ലോസ് (2) പ്രകാരം മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കളുപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിച്ചാൽ തടവും 30,000 ദിർഹം മുതൽ 2,00,000 ദിർഹം വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശിക്ഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമാണ് ലഭിക്കുക.
അപകടം സംഭിച്ചാൽ?
ആർട്ടിക്കിൾ 40 പ്രകാരം, ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങളുടെയോ മയക്ക് മരുന്നുകളുടെയോ സ്വാധീനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചോ ഒരാളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായാൽ, ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം ദിർഹത്തിൽ കുറയാത്ത പിഴയോ, ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാതെ തടവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കും.
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