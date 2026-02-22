Saudi Arabia Rain Alert: സൗദി അറേബ്യയിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. പടിഞ്ഞാറൻ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞും തുടരുകയാണ്. അൽ ജൗഫ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുലർച്ചെയും രാത്രിയിലും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഈ സമയങ്ങളിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
അതേസമയം, വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ഹാഇൽ, തബൂക്ക്, മദീന, മക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊടിക്കാറ്റ് തുടരും. കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും പൊടിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
