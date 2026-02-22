English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Saudi Arabia Rain Alert: സൗദി അറേബ്യയിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

Saudi Arabia Rain Alert: സൗദി അറേബ്യയിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

UAE Weather News: സൗദി അറേബ്യയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 22, 2026, 02:56 PM IST
  • അൽ ജൗഫ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുലർച്ചെയും രാത്രിയിലും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യത
  • വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് നിർദേശം

Read Also

  1. Heavy Rain In UAE: യുഎഇയില്‍ കനത്ത മഴയും ആലിപ്പഴ വർഷവും

Trending Photos

Kerala SK-41 Lottery Result: ഒരു കോടി അടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കാണോ? സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam
Kerala SK-41 Lottery Result: ഒരു കോടി അടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കാണോ? സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Shani Asta 2026: ശനിയുടെ അസ്തമയം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
5
Shani Asta 2026
Shani Asta 2026: ശനിയുടെ അസ്തമയം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരം​ഗത്ത് നേട്ടം, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരം​ഗത്ത് നേട്ടം, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ
10
Beef Recipe
Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ
Saudi Arabia Rain Alert: സൗദി അറേബ്യയിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. പടിഞ്ഞാറൻ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞും തുടരുകയാണ്. അൽ ജൗഫ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുലർച്ചെയും രാത്രിയിലും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഈ സമയങ്ങളിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

അതേസമയം, വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ഹാഇൽ, തബൂക്ക്, മദീന, മക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊടിക്കാറ്റ്  തുടരും. കിഴക്കൻ ഭാ​ഗങ്ങളിലും പൊടിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Saudi ArabiaRain alert

Trending News