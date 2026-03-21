UAE Weather Update: യുഎഇയിൽ കനത്ത മഴ; മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്, ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

ദുബായ്: യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് കാലാവസ്ഥാ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മിന്നൽ പ്രളയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മലയോര മേഖലകളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ അത്തരം ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് വാദികൾ, മലഞ്ചെരിവുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും സന്ദർശിക്കുന്നവരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.
തീരദേശങ്ങളിലും ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലും രാത്രി 8:30 വരെ മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത. മലയോര മേഖലകളിൽ മിന്നൽ പ്രളയ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:15 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ വേഗത നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ദൂരക്കാഴ്ച കുറയാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു.
സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ബീച്ചുകളിൽ പോകുന്നതും വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നൽകുന്ന സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
