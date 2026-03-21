English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
UAE Weather Update: യുഎഇയിൽ കനത്ത മഴ; മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്, ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

UAE Weather Alert: താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മിന്നൽ പ്രളയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Mar 21, 2026, 10:28 PM IST
  • തീരദേശങ്ങളിലും ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലും രാത്രി 8:30 വരെ മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത
  • മിന്നൽ പ്രളയ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:15 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു

Trending Photos

ദുബായ്: യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് കാലാവസ്ഥാ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മിന്നൽ പ്രളയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Add Zee News as a Preferred Source

മലയോര മേഖലകളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ അത്തരം ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് വാദികൾ, മലഞ്ചെരിവുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും സന്ദർശിക്കുന്നവരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

തീരദേശങ്ങളിലും ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലും രാത്രി 8:30 വരെ മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത. മലയോര മേഖലകളിൽ മിന്നൽ പ്രളയ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:15 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ വേഗത നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ദൂരക്കാഴ്ച കുറയാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു.

സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ബീച്ചുകളിൽ പോകുന്നതും വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നൽകുന്ന സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

UAE Weather UpdateHeavy Rainfall

Trending News