വേനൽ അവധിക്കാലത്ത് യാത്രചെയ്യാൻ പദ്ധതിയുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യുഎഇയിൽ നിന്ന് യാത്രരേഖകകൾ പുതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പാസ്പോർട്ട് വെറുമൊരു യാത്രാ രേഖമാത്രമല്ല.
ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈവശമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അടുത്തിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് പൗരത്വത്തിന്റെ തെളിവല്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പാസ്പോർട്ട് എന്ന ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും എത്രമാത്രം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ അറിയിപ്പ്.
വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ അറിയിപ്പിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പാസ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനുള്ള രേഖയാണ്? പുതിയ ഇ-പാസ്പോർട്ടുകൾ (e-passports) വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൈവശമുള്ള പാസ്പോർട്ടുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന തെറ്റിദ്ധാരണകളും അവയുടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് പൗരത്വത്തിന്റെ തെളിവല്ല, പിന്നെ?
ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗരത്വത്തിന്റെ തെളിവല്ല അത് പ്രധാനമായും ഒരു യാത്ര രേഖമാത്രമാണ്. അപേക്ഷകരുടെ രേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് പാസ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുക. ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം യാത്രാരേഖയും പൗരത്വത്തിനുള്ള നിയമപരമായ രേഖയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പൗരത്വം നിശ്ചയിക്കുന്നത് 'പൗരത്വ നിയമം' (Citizenship Act) അനുസരിച്ചാണ് അതേസമയം പാസ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് 'പാസ്പോർട്ട് നിയമം' (Passports Act) പ്രകാരമാണ്.
പാസ്പോർട്ട് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 20 അനുസരിച്ച്, അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിലോ പൊതുതാത്പര്യം മുൻനിർത്തിയോ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് (Non-citizen) പോലും പാസ്പോർട്ടോ യാത്രാരേഖയോ നൽകാൻ സർക്കാരിന് നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കരുതിയത് ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ തെളിവുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് എന്നാണ്. എന്നാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൗരത്വം തന്നെ കോടതിയിലോ മറ്റ് നിയമനടപടികളിലോ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ കൂടുതൽ അനുബന്ധ രേഖകൾ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം.
ഇ-പാസ്പോർട്ട് പഴയ പാസ്പോർട്ടുകളെ അസാധുവാക്കുമോ?
സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യ കാലക്രമേണ രാജ്യത്തുടനീളം ചിപ്പ്-സജ്ജീകരിച്ച ഇ-പാസ്പോർട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, കയ്യിലുള്ള പാസ്പോർട്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പ് ഇല്ലെന്ന കാരണത്താൽ സാധുതയുള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ട് മാറ്റി വാങ്ങാൻ യാത്രക്കാർ ധൃതികൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിലവിലുള്ള പാസ്പോർട്ടുകൾ അവയുടെ കാലാവധി തീരുന്നതുവരെ പൂർണ്ണമായും സാധുവായിരിക്കും. അതിനുശേഷം പുതിയ പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇ-പാസ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകും.
ഇ-പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാമോ?
ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച പാസ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൊന്ന് അവ ജിപിഎസ് ട്രാക്കറുകൾ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമോയെന്നാണ്. എംബഡഡ് ചിപ്പ്, പാസ്പോർട്ടിലെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ, ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കും. ഐഡന്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യാജരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഇത്തരം ഇ-പാസ്പോർട്ടുകൾ.
ഇന്ത്യയിലെ പാസ്പോർട്ട് ഫീസിൽ മാറ്റമുണ്ടോ?
പുതുക്കിയ പാസ്പോർട്ട് നിരക്കുകൾ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് അധികൃതർ അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കുയിരുന്നു. അപേക്ഷയുടെ തരം, പേജുകളുടെ എണ്ണം, സർവീസ് കാറ്റഗറി എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് ഫീസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. നിലവിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളെ ഇത് ബാധിക്കുമോ എന്ന് പലരും ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ, പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പുതിയ അപേക്ഷകൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമാവുക. ഇത് നിലവിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ടുകളെ ബാധിക്കില്ല. എങ്കിലും, പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പാസ്പോർട്ട് സേവാ (Passport Seva) പോർട്ടൽ വഴിയോ വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ വഴിയോ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പുതുക്കിയ ഫീസിന്റെ ഘടന പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
ഇന്ത്യ ഇരട്ട പൗരത്വം അനുവദിക്കുമോ?
ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ (OCI) കാർഡ് കൈവശം വെക്കുന്നത് ഇരട്ടപ്പൗരത്വത്തിന് (Dual citizenship) തുല്യമാണെന്ന് ചില പ്രവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. OCI പദവി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ആജീവനാന്ത വിസയും (Lifelong visa) ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള ചില ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമോ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള
അവകാശങ്ങളോ നൽകുന്നില്ല.
കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാമോ?
പാസ്പോർട്ടിലെ പേജുകൾ കീറിയതോ, വെള്ളം നനഞ്ഞ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ, പേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇ-പാസ്പോർട്ടുകളിലെ ബയോമെട്രിക് ചിപ്പിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതോ ആയ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധനകളിലോ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴോ ഇത്തരം പാസ്പോർട്ട് കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാം. ഇത്തരം പാസ്പോർട്ടുകളുമായി റിസ്ക് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അത് മാറ്റി പുതിയതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.