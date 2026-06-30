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Indian Passport: ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വത്തിന് തെളിവല്ലേ? ഇ-പാസ്‌പോർട്ട് വന്നാൽ പഴയത് അസാധുവാകുമോ? പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയാം

Indian Passport New Rules: ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വത്തിന്റെ തെളിവല്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറയുമ്പോൾ ഉയരുന്ന സംശയങ്ങൾ പലതാണ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:27 PM IST
Indian Passport: ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വത്തിന് തെളിവല്ലേ? ഇ-പാസ്‌പോർട്ട് വന്നാൽ പഴയത് അസാധുവാകുമോ? പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയാം
Image Credit: Passport | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Indian Passport: ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വത്തിന് തെളിവല്ലേ? ഇ-പാസ്‌പോർട്ട് വന്നാൽ പഴയത് അസാധുവാകുമോ? പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയാം
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