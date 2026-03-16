Eid Al Fitr 2026: ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്ന്? ബുധനാഴ്ച മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാൻ ആഹ്വാനം, കാത്തിരിപ്പിൽ വിശ്വാസികൾ

സൗദി അറേബ്യയില് ബുധനാഴ്ച ശവ്വാല് മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാന് ആഹ്വാനം. മാർച്ച് 18, ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാനാണ് സൗദി സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റമദാന് 29 ആണ് നാളെ. നഗ്നനേത്രങ്ങള് കൊണ്ടോ ബൈനോക്കുലറുകള് ഉപയോഗിച്ചോ ചന്ദ്രക്കല കാണുന്നവര് ഇക്കാര്യം ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള കോടതിയില് അറിയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
മാസപ്പിറവി കാണാന് കഴിവുള്ളവര് ഇക്കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. പ്രാദശിക തലത്തിലെ കമ്മിറ്റികള് ചേരണമെന്നും കോടതി നിര്ദ്ദേശം നൽകി. പുണ്യപ്രവൃത്തികളില് സഹകരിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസിയുടെ കടമയാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഒമാന് ഒഴികെയുള്ള ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് ഫെബ്രുവരി 18നാണ് റമദാന് വ്രതം ആരംഭിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് മാസപ്പിറവി കണ്ടാൽ വ്യാഴാഴ്ചയായിരിക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക. മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായില്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച ഈദ് അൽ ഫിത്തർ ആരംഭിക്കും. മാസപ്പിറവി സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഈദ് അൽ ഫിത്തറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൗദി സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കും.
