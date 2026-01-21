Shafi Parambil MP: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ്; നടപടി 2022ലെ ദേശീയപാത ഉപരോധക്കേസിൽ

പാലക്കാട്: വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കാൻ പാലക്കാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2022 ജൂൺ 24-ന് ചന്ദ്രനഗറിന് സമീപം ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് കസബ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി.
വയനാട്ടിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എംപിയുടെ ഓഫീസ് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു അന്നത്തെ പാലക്കാട് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധം നടന്നത്. ചന്ദ്രനഗർ ചെമ്പലോട് പാലത്തിന് സമീപം നാൽപ്പതോളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിലാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: Robbery In Haripad Temple: കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
കസബ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയാണ്. അന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും നിലവിൽ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനുമായ ഡോ. പി. സരിൻ കേസിൽ ഒമ്പതാം പ്രതിയായിരുന്നു. മുൻപ് കോടതിയിൽ ഹാജരായ സരിന് 500 രൂപ പിഴയും കോടതി പിരിയുന്നത് വരെ തടവും ശിക്ഷയായി വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഷാഫി പറമ്പിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസ് ജനുവരി 24-ന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.