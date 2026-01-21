English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Shafi Parambil MP: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ്; നടപടി 2022ലെ ദേശീയപാത ഉപരോധക്കേസിൽ

Shafi Parambil MP: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ്; നടപടി 2022ലെ ദേശീയപാത ഉപരോധക്കേസിൽ

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട് ഓഫീസ് എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയപാത ഉപരോധം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 21, 2026, 11:35 AM IST
  • വയനാട്ടിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എംപിയുടെ ഓഫീസ് എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു അന്നത്തെ പാലക്കാട് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധം നടന്നത്.
  • ചന്ദ്രനഗർ ചെമ്പലോട് പാലത്തിന് സമീപം നാൽപ്പതോളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ക്രൂരനായ ലൈം​ഗിക കുറ്റവാളിയെന്ന് ആരോപണം; ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ആദ്യ പരാതിക്കാരി

Trending Photos

Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരിയോഗം; ജനുവരി 23ന് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
5
Gajakesari Yoga 2026
Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരിയോഗം; ജനുവരി 23ന് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
6
Labh Drishti yoga
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
9
MERCURY RETROGRADE
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
Shafi Parambil MP: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ്; നടപടി 2022ലെ ദേശീയപാത ഉപരോധക്കേസിൽ

പാലക്കാട്: വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കാൻ പാലക്കാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2022 ജൂൺ 24-ന് ചന്ദ്രനഗറിന് സമീപം ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് കസബ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി.

Add Zee News as a Preferred Source

വയനാട്ടിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എംപിയുടെ ഓഫീസ് എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു അന്നത്തെ പാലക്കാട് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധം നടന്നത്. ചന്ദ്രനഗർ ചെമ്പലോട് പാലത്തിന് സമീപം നാൽപ്പതോളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിലാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Also Read: Robbery In Haripad Temple: കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

കസബ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയാണ്. അന്ന് യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും നിലവിൽ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനുമായ ഡോ. പി. സരിൻ കേസിൽ ഒമ്പതാം പ്രതിയായിരുന്നു. മുൻപ് കോടതിയിൽ ഹാജരായ സരിന് 500 രൂപ പിഴയും കോടതി പിരിയുന്നത് വരെ തടവും ശിക്ഷയായി വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഷാഫി പറമ്പിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസ് ജനുവരി 24-ന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Shafi Parambil MPArrest warrantNational Highway Blockade Caseഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിഅറസ്റ്റ് വാറന്റ്

Trending News