/Attappadi Double Murder Case: അട്ടപ്പാടി ഭവാനിപ്പുഴയിൽ ചാക്കില്‍ കെട്ടിയ നിലയിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ

പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടി ഭവാനിപ്പുഴയിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ സ്ത്രീയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ബിരിയാണി അരിയുടെ ചാക്കുകളിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
മൃതദേഹങ്ങള് ഉടന് തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. മൃതദേഹങ്ങള്ക്ക് നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ചാക്കുകെട്ടുകൾ ആദ്യം കണ്ടത് പശുവിനെ മേയ്ക്കാൻ പോയവരാണ്. ചാക്കിൽ നിന്നും ചീഞ്ഞ മണം അടിച്ചത് കാരണം ഇവരാണ് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്.
തുടർന്ന് പോലീസെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ചാക്കുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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