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Attappadi Double Murder Case: അട്ടപ്പാടി ഭവാനിപ്പുഴയിൽ ചാക്കില്‍ കെട്ടിയ നിലയിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ

Attappadi Double Murder Case: മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിടാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ബിരിയാണി അരിയുടെ ചാക്കുകളാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 07, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:21 PM IST
Attappadi Double Murder Case: അട്ടപ്പാടി ഭവാനിപ്പുഴയിൽ ചാക്കില്‍ കെട്ടിയ നിലയിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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