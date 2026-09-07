/Attappadi Double Murder Case: കൊല നടത്തിയത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് സൂചന; തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി പോലീസ്

അട്ടപ്പാടി: ചാക്കിനുള്ളിൽ യുവതിയുടെയും കുട്ടിയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി ബംഗാൾ സ്വദേശിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇയാൾ യുവതിയുടെ ഭർത്താവാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇയാൾക്കായി പോലീസ് ശക്തമായ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. പ്രതി കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം കേരളം വിട്ടതായിട്ടാണ് വിവരം. ഇവർ അട്ടപ്പാടിയിലെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. മകളെയും ഭാര്യയേയും കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം മൃതദേഹം ചാക്കിലാക്കി പുഴയിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.
ഭവാനിപ്പുഴയോരത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് അഞ്ചു വയസു തോന്നിക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞിന്റെയും യുവതിയുടെയും മൃതദേഹങ്ങളാണ്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം ഇന്ന് നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചാക്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ്. ഈ ചാക്ക് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ലഭിക്കുന്ന ബിരിയാണി അരിയുടെ ചാക്കുകളായിരുന്നു. ഈ ചാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇത് വാങ്ങിയ കടയും ആളെയും കൊല്ലപ്പെട്ടവരെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയായത്.
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം യുവാവ് മുങ്ങിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏതാണ്ട് 20 ദിവസം മുൻപാണ് പ്രതിയും കുടുംബവും അട്ടപ്പാടിയില് എത്തിയത്.
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