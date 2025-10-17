Palakkad News: അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉൾവനത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ ആദിവാസി സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
വള്ളിയമ്മയെ കൊന്ന് ഉൾവനത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായി പഴനി പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 17, 2025, 02:43 PM IST
പാലക്കാട്:  അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉൾവനത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ ആദിവാസി സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇഇലച്ചിവഴി ആഞ്ചക്കക്കൊമ്പിൽ വള്ളിയമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് വിവരം. 

മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇവരെ രണ്ട് മാസം മുൻപാണ് കാണാതായത്. വള്ളിയമ്മയുടെ മക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.  അന്വേഷണത്തിൽ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന പഴനിയെ പുതൂർ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. 

വള്ളിയമ്മയെ കൊന്ന് ഉൾവനത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായി പഴനി പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.  അതനുസരിച്ച്  പോലീസ്  നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

മിനിലോറി തട്ടിയെടുത്ത് ആക്രി കടയിൽ വിറ്റു; രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മിനിലോറി മോഷ്ടിച്ച് ആക്രി കടയിൽ വിറ്റ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ.  പ്രതികളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഡാൻസാഫ് സംഘവും വിഴിഞ്ഞം പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്. 

മാർത്താണ്ഡം ഉണ്ണമക്കടൈ പെരുമ്പിക്കൊല്ലം വിളയിൽ രാജേഷ്, കാഞ്ഞിരംകോട് സിറയൻകുഴി കല്ലുവെട്ടാൻകുഴി വിളയിൽ എഡ്‌വിൻ എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് മോഷ്ടിച്ച ലോറി പൊളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എഡ‍്‍വിൻറെ ഗോഡൗണിൽ നിന്നും ലോറിയുടെ ചെയ്സും തമിഴ്നാട്ടിലെ ആക്രിക്കടയിൽ നിന്നും പൊളിച്ചു മാറ്റിയ ഭാഗങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

തമിഴ്നാട് കലയാവൂർ സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി പുതുപെരുമാളിൻറെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലോറിയാണ് കഴിഞ്ഞ 11 ന് രാത്രി വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്നും തട്ടി കൊണ്ടുപോയതും പിന്നീട് അതിനെ പൊളിച്ചു വിറ്റതും. പ്രതിയായ രാജേഷാണ് ലോറി വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. വാഹനവുമായി വിഴിഞ്ഞം ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡ്രൈവറോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അതനുസരിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വാഹനം മോഷണം പോയ വിവരം മനസിലായതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

