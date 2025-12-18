പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ധോണിയിൽ കാർ കത്തി ഒരാൾ മരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച നാല് മണിയോടെയാണ് റോഡരികിൽ വച്ച് കാർ കത്തിയത്. നാട്ടുകാരും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചേർന്ന് തീയണച്ചുവെങ്കിലും കാർ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു.
മുണ്ടൂർ വേലിക്കാട് റോഡിലാണ് കാർ കത്തി നശിച്ചത്. കാർ പൂർണമായും കത്തി. വേലിക്കാട് സ്വദേശിയുടേതാണ് കാറെന്നാണ് വിവരം. കാറിനകത്ത് ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കാറിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കാർ ഉടമ പെട്രോൾ പമ്പിൽ എത്തി പെട്രോൾ വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.