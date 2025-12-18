English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Car Fire Breakout: പാലക്കാട് കാർ കത്തി ഒരാൾ മരിച്ചു; ആത്മഹത്യയെന്ന് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം

Car Fire Breakout: പാലക്കാട് കാർ കത്തി ഒരാൾ മരിച്ചു; ആത്മഹത്യയെന്ന് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം

Car Fire Breakout In Palakkad: മുണ്ടൂർ വേലിക്കാട് റോഡിലാണ് കാർ കത്തിയത്. കാർ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 18, 2025, 06:21 PM IST
  • ഫോറൻസിക് വിദ​ഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി
  • സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Car Fire Breakout: പാലക്കാട് കാർ കത്തി ഒരാൾ മരിച്ചു; ആത്മഹത്യയെന്ന് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ധോണിയിൽ കാർ കത്തി ഒരാൾ മരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച നാല് മണിയോടെയാണ് റോഡരികിൽ വച്ച് കാർ കത്തിയത്. നാട്ടുകാരും അ​ഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചേർന്ന് തീയണച്ചുവെങ്കിലും കാർ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു.

മുണ്ടൂർ വേലിക്കാട് റോഡിലാണ് കാർ കത്തി നശിച്ചത്. കാർ പൂർണമായും കത്തി. വേലിക്കാട് സ്വദേശിയുടേതാണ് കാറെന്നാണ് വിവരം. കാറിനകത്ത് ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

ഫോറൻസിക് വിദ​ഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കാറിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കാർ ഉടമ പെട്രോൾ പമ്പിൽ എത്തി പെട്രോൾ വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

