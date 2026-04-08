Cash for Vote Allegation: 'വോട്ടിന് നോട്ട്' ആരോപണം; അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് കലക്ടർ, വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ

പാലക്കാട്: എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രനെതിരായ വോട്ടിന് പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്കാണ് കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചത്. പരാതി ലഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് നടപടി.
സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കലക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ലൈയിംഗ് സ്ക്വാഡ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വയോധികയുടെ മൊഴിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പ്രധാന സാക്ഷി പണം ലഭിച്ചെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ചുവെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കൂടിയായ കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. പെരുമാറ്റചട്ടം ലംഘിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും ഡോ. രത്തൻ യു കേൽക്കർ അറിയിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർക്കും പോലീസ് വിഭാഗത്തിനും കലക്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ കലക്ടർ പോലീസ് എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോടതിയുടെ അനുമതി പ്രകാരം കേസെടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
