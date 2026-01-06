English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Palakkad News: പാലക്കാട് വയോധികയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

അലീമ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവരെ രണ്ട് ദിവസമായി കാണാനില്ലായിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 6, 2026, 11:54 AM IST
  • മുതുകാട് പറമ്പ് സ്വദേശി അലീമ (73) ആണ് മരിച്ചത്.
  • മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് കല്ലടിക്കോട് വയോധികയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മുതുകാട് പറമ്പ് സ്വദേശി അലീമ (73) ആണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. തനിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന അലീമയെ രണ്ടുദിവസമായി കാണാനില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഒരു മരണം കൂടി

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരണം. കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടി സ്വദേശി സച്ചിദാനന്ദൻ (72) ആണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് രോ​ഗലക്ഷണങ്ങളോടെ സച്ചിദാനന്ദനെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.  ഇവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രോ​ഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയുമായിരുന്നു. സച്ചിദാനന്ദന്റെ വീട്ടിലെ കിണർ വെള്ളത്തിന്റെ സാംമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ ഫലം വന്നാൽ മാത്രമെ രോ​ഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ. 

