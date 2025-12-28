Chittur Child Missing Case: മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കണ്ടെത്താനായില്ല; ചിറ്റൂരിൽ കാണാതായ കുട്ടിക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു

പാലക്കാട്: ചിറ്റൂരിൽ കാണാതായ 6 വയസ്സുകാരനായുള്ള തെരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരുന്നു. പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത്. ഇരവങ്കാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അനസ്-സൗഹിദ ദമ്പതികളുടെ മകൻ സുഹാനെയാണ് കാണാതായത്.
വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ സഹോദരനോട് പിണങ്ങി കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. കുട്ടി പതിവായി മുറ്റത്തിറങ്ങാറുള്ളതിനാൽ കാണാതായ വിവരം വീട്ടുകാർ വൈകിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്.
കുട്ടിയെ കാണാതായതായതായി മനസ്സിലായ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടുകാർ ചിറ്റൂർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ചിറ്റൂർ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ മുതൽ വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടന്നുവരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലത്തെത്തിയ ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തി. പോലീസ് നായ മണം പിടിച്ച് വീടിന് അടുത്തുള്ള കുളത്തിന് സമീപം എത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഫയർ ഫോഴ്സ് കുളത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഇത് പിന്നീട് അവസാനിപ്പിച്ചു. സംഭവ സമയം വീട്ടിൽ സുഹാന്റെ സഹോദരനും മുത്തശ്ശിയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും മക്കളുമാണുണ്ടായിരുന്നത്.
