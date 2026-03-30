Coimbatore Accident: കോയമ്പത്തൂരിൽ കാറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് 2 മലയാളികളുൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പാലക്കാട്: മധുരക്കര ദേശീയപാതയിൽ കാറുകൾ തമ്മിൽ കൂടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്നു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇതിൽ രണ്ടു മലയാളികളുണ്ട്.
പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ സ്വദേശി അജിത്ത്, പിരായിരി സ്വദേശി വിനീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ച മലയാളികൾ. ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായ ഇവർ ഊട്ടിയിൽ നിന്നും വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ മറ്റ് 4 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു.
ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ സഞ്ചരിച്ച കാറിലേക്ക് എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന കാർ നിയന്ത്രണത്തെ വിട്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിലേക് ഇരു വാഹനങ്ങളും തലകീഴായി മറിയുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തി ശേഷം വാഹനങ്ങൾ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് അതിനുള്ളിലുള്ളവരെ പുറത്തെടുത്തത്.
