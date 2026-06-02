/Dalit Woman Rape Case: ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വത്സനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

പാലക്കാട്: ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വത്സനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി. രണ്ടു ദിവസത്തേക്കാണ് മണ്ണാർക്കാട് എസ്സി-എസ്ടി കോടതി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്.
കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രശോഭുമായി അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നുതന്നെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. പീഡനം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുൾപ്പെടെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. പ്രശോഭ് വത്സന്റെ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ശേഷം സൗഹൃദം നടിച്ചു താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിജീവിത നൽകിയ പരാതി.
തുടർന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം പാലക്കാട് ടൗണ് സൗത്ത് പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പ്രശോഭ് വത്സന് ഒളിവില് പോയി. മാസങ്ങളോളം പോലീസ് തിരച്ചില് നടത്തിയെങ്കിലും ഇയാളെ പിടികൂടാനായില്ല. തുടര്ന്നാണ് ഹൈക്കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകായും പ്രശോഭ് വത്സന് പോലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തത്.
കൊളുക്കുമലയിൽ നിന്നും കൊക്കയിലേക്ക് ചാടിയ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
ചെന്നൈ അഭിരാമപുരം സ്വദേശിയായ ദ്രവിനേഷിന്റെ മൃതദേഹം 400 അടി താഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് ഫയർഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തിയത്.
ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു ദ്രവിനേഷ് കൊക്കയിലേക്ക് ചാടിയത്. ദ്രവിനേഷിൻറെ മൃതദേശം ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചിലിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം സൂര്യോദയം കാണാൻ ട്രക്കിങ് ജീപ്പിൽ കൊളുക്കുമലയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ദ്രവിനേഷ്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഓടിമാറി കൊക്കയിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു ദ്രവിനേഷ്.
പ്രണയനൈരാശ്യമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യുവാവ് ഓടിപ്പോയി കൊക്കയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയായിരുന്നുവെന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.
