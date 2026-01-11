Third Sexual Assault Case Against Rahul Mamkootathil: മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്: മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ അറസ്റ്റിൽ. ഇന്നലെ അർധരാത്രിയോടെ പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലില് നിന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തത്.
വനിത പോലീസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംഘം രാഹുല് താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് രാത്രി 12 മണിയോടെ എത്തുകയും. തുടർന്ന് ഹോട്ടല് ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം മുറിയിലെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എംഎല്എയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടപോകുകയായിരുന്നു.
കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രാഹുലിനെ പത്തനംതിട്ട എആർ ക്യാംപിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്ന്നാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാഹുലിനെതിരെ ബലാത്സംഗവും ഗര്ഭച്ഛിദ്രവും സാമ്പത്തിക ചൂഷണവുമുള്പ്പെടെ ഗുരുതര പരാതികളാണ് പരാതിക്കാരി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ക്യാംപിൽ രാഹുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം ഇന്ന് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. വിവരം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ പിതാവിനെ അപായപ്പെടുത്തുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കിയതായും പരാതിയില് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല രാഹുലിനെതിരായ നിർണ്ണായക തെളിവുകള് പരാതിക്കാരിയായ യുവതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട്.
ഇത് കൂടാതെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കായി യുവതി ഭ്രൂണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നത് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഡിഎന്എ പരിശോധനയ്ക്ക് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് തയ്യാറായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇതുവരെ രാഹുലിനെതിരെ മൂന്ന് പരാതികളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില് രണ്ട് പരാതികളിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗർഭഛിദ്രം അടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ രണ്ട് കേസുകളില് പാലക്കാട് എംഎല്എ ആയ രാഹുലിന് മുന്കൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാഹുലിനെ പോലീസ് അതിവിദഗ്ദമായിട്ടാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. വിവരം ചോരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹോട്ടലിൽ എത്തിയതും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രദ്ധിച്ചു. തൃശ്ശൂരിലായിരുന്ന രാഹുൽ പാലക്കാട്ടേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് രാത്രി 9 മണിയോടെയായിരുന്നു. പുതിയ പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാഹുല് മുഴുവന് സമയം പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.
സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കേസ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ലോക്കൽ പോലീസിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ക്യാംപ് പരിസരത്ത് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോയത് തെളിവുകളെല്ലാം ശേഖരിച്ചാണ്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരം എംഎൽഎയുടെ അഭിഭാഷകരെ അറിയിച്ചതായിട്ടാണ് സൂചന. രാഹുലിനെതിരെ പഴുതടച്ച നീക്കമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നടത്തിയത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. പുതിയ കേസ് എസ് പി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
