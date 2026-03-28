പാലക്കാട്: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലറെ കോൺഗ്രസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ദളിത് യുവതിക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൗൺസിലറായ പ്രശോഭ് സി വത്സനെതിരെ നടപടി.
വിഷയത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുതിനെന്തിന് മുന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ഈ നടപടി. പരാതി ലഭിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മുഖേന പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കാണ്. ദളിത് യുവതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രശോഭിനെതിരെ മുഖ്യമന്തിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.
പ്രശോഭ് ജോലി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുകയും ശേഷം യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ശേഷം പലയിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നും കൂടാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പാലക്കാട്ടെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് താൻ മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതായും യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് കേസെടുക്കും. പ്രശോഭ് ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറുടെ പീഡനപരതി തിരഞ്ഞെടുപ്പായുധമാക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും.
