Sexual Assault Complaint: ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതി; കൗൺസിലറെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ്

Kerala Assembly Election 2026: ജോലി വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്ത് പരിചയപ്പെട്ടശേഷം പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പ്രശോഭിനെതിരായ ദളിത് യുവതിയുടെ ആരോപണം

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 28, 2026, 09:03 AM IST
  • ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലറെ കോൺഗ്രസ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു
  • ദളിത് യുവതിക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി

പാലക്കാട്: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലറെ കോൺഗ്രസ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ദളിത് യുവതിക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൗൺസിലറായ പ്രശോഭ് സി വത്സനെതിരെ  നടപടി.

വിഷയത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുതിനെന്തിന് മുന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ഈ നടപടി. പരാതി ലഭിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മുഖേന പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കാണ്.  ദളിത് യുവതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രശോഭിനെതിരെ മുഖ്യമന്തിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. 

പ്രശോഭ് ജോലി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുകയും  ശേഷം യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ശേഷം പലയിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നും കൂടാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പാലക്കാട്ടെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് താൻ മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതായും യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 

സംഭവത്തിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് കേസെടുക്കും. പ്രശോഭ് ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറുടെ പീഡനപരതി തിരഞ്ഞെടുപ്പായുധമാക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

