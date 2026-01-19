Palakkad Double Murder: ഒറ്റപ്പാലത്ത് അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം തോട്ടക്കരയിൽ അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു. നസീർ ഭാര്യ സുഹറ എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ നാലു വയസുള്ള ചെറുമകൻ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റനിലയിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവരുടെ വളർത്തുമകൾ സുൽഫിയത്ത് നാലു വയസുകാരനുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് വിവരം നാട്ടുകാരറിയുന്നത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ദമ്പതികളെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.ഇവരുടെ ഇവരുടെ വളർത്തുമകളുടെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
നാട്ടുകാർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും യുവാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിവരം. ഇയാളെ പോലീസും നാട്ടുകാരും തിരയുകയാണ്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
