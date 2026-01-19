English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Palakkad Double Murder: ഒറ്റപ്പാലത്ത് അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

Palakkad Double Murder: ഒറ്റപ്പാലത്ത് അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.     

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 19, 2026, 06:52 AM IST
  • ഒറ്റപ്പാലം തോട്ടക്കരയിൽ അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു
  • നസീർ ഭാര്യ സുഹറ എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്
  • ഇവരുടെ നാലു വയസുള്ള ചെറുമകൻ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റനിലയിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Acid Attack: വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം; സംഭവം വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ, അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
Kerala KR-739 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-739 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lucky Zodiac Signs: മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ മകരം രാശിയിൽ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ലഭിക്കും ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
5
Horoscope
Lucky Zodiac Signs: മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ മകരം രാശിയിൽ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ലഭിക്കും ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
5
Venus Mars Conjunction
Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
Palakkad Double Murder: ഒറ്റപ്പാലത്ത് അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം തോട്ടക്കരയിൽ അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു. നസീർ ഭാര്യ സുഹറ എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.  ഇവരുടെ നാലു വയസുള്ള ചെറുമകൻ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റനിലയിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഒരു വയസ്സുകാരൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത് അച്ഛൻ നൽകിയ ബിസ്കറ്റും മുന്തിരിയും കഴിച്ച ശേഷം; അച്ഛൻ കസ്റ്റഡിയിൽ

ഇവരുടെ വളർത്തുമകൾ സുൽഫിയത്ത് നാലു വയസുകാരനുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് വിവരം നാട്ടുകാരറിയുന്നത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ദമ്പതികളെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.ഇവരുടെ ഇവരുടെ വളർത്തുമകളുടെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും

നാട്ടുകാർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും യുവാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിവരം.  ഇയാളെ പോലീസും നാട്ടുകാരും തിരയുകയാണ്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Palakkad Doubel MurderOttappalam Double Murderdouble murderCrime newsottappalam

Trending News