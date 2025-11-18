CPM Branch Secretary Found Dead: സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ഇന്നലെ സ്വന്തം വാര്‍ഡായ 19 ല്‍ പാര്‍ട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ നാമനിര്‍ദേശ പത്രികാ സമര്‍പ്പണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങിയ ശിവകുമാറിനെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നില്ല.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 18, 2025, 11:24 AM IST
പാലക്കാട്: സിപിഐഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.  എലപ്പുള്ളി തറക്കളം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ശിവകുമാറിനെയാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 

വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണാഭരണം കവർന്ന കേസിൽ അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ പത്രികാ സമര്‍പ്പണത്തിനു ശേഷം വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് ശിവകുമാറിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശിവകുമാർ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ എലപ്പുള്ളി വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയംഗവും പികെഎസ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയംഗവുമാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സമീപവാസികളാണ് വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിലെ മരക്കൊമ്പില്‍ ശിവകുമാറിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇന്നലെ എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സ്വന്തം വാര്‍ഡായ 19 ല്‍ പാര്‍ട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ നാമനിര്‍ദേശ പത്രികാസമര്‍പ്പണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്ത ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശിവകുമാറിനെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും എടുത്തിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്

ശിവകുമാർ അഞ്ചുവർഷമായി സിപിഎം തറക്കളം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ്. വടകോട് സ്വകാര്യ ഫാമില്‍ സൂപ്പര്‍വൈസറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പത്രവിതരണ സഹായിയായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. മരണകാരണം എന്താണ് എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് കസബ പോലീസ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

