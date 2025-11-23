CPIM Worker Found Dead: പാലക്കാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

പാലക്കാട്: പടലിക്കാടിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസില് സിപിഐഎം പ്രവര്ത്തകനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. പടലിക്കാട് സ്വദേശി ശിവന് ആണ് മരിച്ചത്.
Also Read: പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം: ട്യൂഷൻ അധ്യാപകന് 30 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും
സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ്. മരുത റോഡ് പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാര്ഡായ പടലിക്കാട് റോഡരികില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി നിര്മ്മിച്ച ഓഫീസിലാണ് ശിവനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മരണ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ജയറാമിനെ സാക്ഷിയാക്കിയേക്കും; മൊഴിയെടുക്കാൻ സമയം തേടി എസ്ഐടി
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ നടൻ ജയറാമിനെ സാക്ഷിയാക്കാന് നീക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയറാമിന്റെ മൊഴിയെടുക്കാന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമയം തേടയിട്ടുണ്ട്.
ജയറാമിന് സൗകര്യമുള്ള ദിവസം മുന്കൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ അന്വേഷണ സംഘം നിര്ദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തേ ജയറാമില് നിന്നും പ്രാഥമികമായി വിവരങ്ങള് എസ്ഐടി തേടിയിരുന്നു. കേസിൽ കൂടുതല് സാക്ഷികളെ കണ്ടെത്താനും നീക്കമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം
സ്വര്ണ പാളികള് ജയറാമിന്റെ വീട്ടില് കൊണ്ടുവന്ന വിവരം നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ശബരിമലയിലേക്ക് മറ്റൊരു കട്ടിളപ്പടി കൂടി സ്പോണ്സര് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ പൂജാ ചടങ്ങുകളിലായിരുന്നു ജയറാം പങ്കെടുത്തതെന്നുമുള്ള വാർത്തകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.