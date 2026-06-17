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Dengue Fever: പാലക്കാട് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം; ഡെങ്കി ബാധിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കിടെ മൂന്ന് മരണം

Dengue Fever Palakkad: പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേയാണ് ജിജോ മോഹൻ (42) മരിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 17, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:05 PM IST
Dengue Fever: പാലക്കാട് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം; ഡെങ്കി ബാധിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കിടെ മൂന്ന് മരണം
Image Credit: Palakkad | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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