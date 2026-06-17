/Dengue Fever: പാലക്കാട് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം; ഡെങ്കി ബാധിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കിടെ മൂന്ന് മരണം

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് വീണ്ടും ഒരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കരിമ്പുഴ ആറ്റാശ്ശേരി വള്ളിക്കാട്ടിൽ സ്വദേശിയായ ജിജോ മോഹൻ (42) ആണ് രോഗബാധയെത്തുടർന്ന് മരിച്ചത്. പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി മൂലം ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ജിജോ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കരിമ്പുഴയിൽ തന്നെ 62 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും, ജൂൺ 13-ന് പട്ടാമ്പി സ്വദേശിനിയായ 73 കാരിയും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസവും ജില്ലയിൽ രണ്ട് പേർ ഡെങ്കിപ്പനി മൂലം മരണമടഞ്ഞിരുന്നു.
ജൂൺ മാസം മാത്രം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 543 പേരാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. ഇതിൽ മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ പനി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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