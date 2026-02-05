Palakkad Explosives Seized: പാലക്കാട് തണ്ണിമത്തൻ ലോഡിനിടയിൽ സ്ഫോടകശേഖരം; പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി

പാലക്കാട്: ദേശീയ പാതയിൽ തണ്ണിമത്തൻ ലോഡിനിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വൻ സ്ഫോടകശേഖരം പിടികൂടി. ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്ത് വെച്ച് പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പോലീസാണ് പിക്കപ്പ് വാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ധാരാപുരം തുപ്പൂരിൽ നിന്നും തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന വാഹനമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് കസ്റ്റിയിലെടുത്തു.
വാഹനത്തിൽ നിന്നും നിരവധി പെട്ടികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ജലറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളും ഡിറ്റനേറ്ററുകളുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. പോലീസ് കൈകാണിച്ചിട്ടും നിർത്താതെ പോയ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ഡ്രൈവറെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. തണ്ണിമത്തൻ ചാക്കുകൾക്ക് താഴെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് നൂറിലധികം പെട്ടികൾ കണ്ടെത്തിയത്.
Also Read: Sabari Rail: തടസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു; ശബരി റെയിൽവേയ്ക്കായി കിഫ്ബി വഴി പണം, 1900 കോടി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ
കരിങ്കൽ ക്വാറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി എത്തിച്ചതാണ് ഈ സ്ഫോടകശേഖരമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വൻ സ്ഫോടനശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കൾ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോ ലൈസൻസോ ഇല്ലാതെ ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.