  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Palakkad Explosives Seized: പാലക്കാട് തണ്ണിമത്തൻ ലോഡിനിടയിൽ സ്ഫോടകശേഖരം; പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി

Palakkad Explosives Seized: പാലക്കാട് തണ്ണിമത്തൻ ലോഡിനിടയിൽ സ്ഫോടകശേഖരം; പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി

പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്ത് വെച്ച് പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പോലീസാണ് വാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 5, 2026, 08:23 AM IST
  • വാഹനത്തിൽ നിന്നും നിരവധി പെട്ടികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ജലറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളും ഡിറ്റനേറ്ററുകളുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
  • പോലീസ് കൈകാണിച്ചിട്ടും നിർത്താതെ പോയ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നാണ് പിടികൂടിയത്.

പാലക്കാട്: ദേശീയ പാതയിൽ തണ്ണിമത്തൻ ലോഡിനിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വൻ സ്ഫോടകശേഖരം പിടികൂടി. ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്ത് വെച്ച് പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പോലീസാണ് പിക്കപ്പ് വാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ധാരാപുരം തുപ്പൂരിൽ നിന്നും തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന വാഹനമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് കസ്റ്റ‍ിയിലെടുത്തു. 

വാഹനത്തിൽ നിന്നും നിരവധി പെട്ടികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ജലറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളും ഡിറ്റനേറ്ററുകളുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. പോലീസ് കൈകാണിച്ചിട്ടും നിർത്താതെ പോയ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ഡ്രൈവറെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. തണ്ണിമത്തൻ ചാക്കുകൾക്ക് താഴെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് നൂറിലധികം പെട്ടികൾ കണ്ടെത്തിയത്.

Also Read: Sabari Rail: തടസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു; ശബരി റെയിൽവേയ്ക്കായി കിഫ്ബി വഴി പണം, 1900 കോടി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

കരിങ്കൽ ക്വാറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി എത്തിച്ചതാണ് ഈ സ്ഫോടകശേഖരമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വൻ സ്ഫോടനശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കൾ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോ ലൈസൻസോ ഇല്ലാതെ ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Read More

