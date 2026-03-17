Vadakkencherry Well Accident: കിണറ്റിൽ വീണ മൂന്നു വയസുകാരനെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ അച്ഛന് ദാരുണാന്ത്യം

വടക്കാഞ്ചേരി: കിണറ്റിൽ വീണ മൂന്നുവയസുകാരനെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ അച്ഛന് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചത് വാരിയത്ത് വീട്ടിലെ വിഷ്ണുവാണ്. മകനായ മൂന്നു വയസുകാരൻ അരുഷ് കിണറ്റിൽ വീണത് അറിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു.
സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഏഴുമണിയോടെ ആയിരുന്നു. അരുഷ് വീടിനു സമീപം നിന്ന് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയിരുന്നു അതിനിടയിൽ കാൽ തെന്നി കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണതറിഞ്ഞ വിഷ്ണു രക്ഷിക്കാനായി കിണറ്റിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയൽവാസി കിണറ്റിലിറങ്ങി കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
ഇതിനിടയിൽ വടക്കാഞ്ചേരി അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വിവരം അറിഞ്ഞ് അവർ മടങ്ങാൻ തുടങ്ങവെയാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വിഷ്ണുവിനെ കാണാനില്ലെന്നും കിണറ്റിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന സംശയം ഉണ്ടാകുകയും. തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ വിഷ്ണിവിനെ കിണറ്റിലെ ചേറിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കുട്ടിയെ വടക്കാഞ്ചേരി ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി നിലവിൽ അപകടാവസ്ഥ തരണം ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
