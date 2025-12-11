Palakkad Accident: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 5 പേർക്ക് പരിക്ക്

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപെട്ട് 5 പേർക്ക് പരിക്ക്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ടീം സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. പിക്കപ്പ് വാനുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവർ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
പാലക്കാട് - കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിലെ നാട്ടുകൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് പോലീസ് വാഹനവും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടായത്. കരിങ്കലത്താണിയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി മണ്ണാർക്കാടേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി പ്രത്യേകം എടുത്ത വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിനിടയാക്കിയ പിക്കപ്പ് വാൻ നിയന്ത്രണംവിട്ട് സമീപത്തുള്ള മതിലിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത്.
