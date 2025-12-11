English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Palakkad Accident: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 5 പേർക്ക് പരിക്ക്

Palakkad Accident: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 5 പേർക്ക് പരിക്ക്

പാലക്കാട് - കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 11, 2025, 07:11 AM IST
  • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ടീം സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.
  • പിക്കപ്പ് വാനുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. Kerala Local Body Election 2025: തദ്ദേശപ്പോരിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം; 7 ജില്ലകളിലായി 1.53 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാർ, പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നണികൾ

Trending Photos

Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം
5
Egg Roast
Egg Roast: 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രുചികരമായ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം
Gold Rate Today 10.12.2025: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 95,500ന് മുകളിൽ
7
Gold price
Gold Rate Today 10.12.2025: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 95,500ന് മുകളിൽ
Kerala DL-30 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-30 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SS-497 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം വന്നു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്!
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS-497 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം വന്നു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്!
Palakkad Accident: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 5 പേർക്ക് പരിക്ക്

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപെട്ട് 5 പേർക്ക് പരിക്ക്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ടീം സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. പിക്കപ്പ് വാനുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാളുടെ നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവർ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

പാലക്കാട് - കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിലെ നാട്ടുകൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് പോലീസ് വാഹനവും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടായത്. കരിങ്കലത്താണിയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി മണ്ണാർക്കാടേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. 

Also Read: Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കോടതിക്ക് സംശയം; പരാതിക്ക് പിന്നിൽ സമ്മർദം?

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി പ്രത്യേകം എടുത്ത വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിനിടയാക്കിയ പിക്കപ്പ് വാൻ നിയന്ത്രണംവിട്ട് സമീപത്തുള്ള മതിലിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Accident newsPalakkadPalakkad accidentഅപകട വാർത്തപാലക്കാട്‌

Trending News