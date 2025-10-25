English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Crime News: രേഖകളില്ലാതെ പണം കടത്താൻ ശ്രമം; പാലക്കാട് 2.30 കോടി രൂപയുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ

Crime News: രേഖകളില്ലാതെ പണം കടത്താൻ ശ്രമം; പാലക്കാട് 2.30 കോടി രൂപയുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ

അനധികൃതമായി പണം കടത്തുന്നുവെന്ന് പൊലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 25, 2025, 04:00 PM IST
  • രേഖകൾ ഇല്ലാതെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പണമാണ് പിടികൂടിയത്.
  • സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

  1. Thrissur Robbery: ബസിറങ്ങിയ ആളുടെ 75 ലക്ഷം രൂപ കാറിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിയെടുത്തു; സംഭവം തൃശൂരിൽ

Crime News: രേഖകളില്ലാതെ പണം കടത്താൻ ശ്രമം; പാലക്കാട് 2.30 കോടി രൂപയുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് അനധികൃതമായി കടത്തിയ 2.30 കോടി രൂപ പിടികൂടി. രേഖകൾ ഇല്ലാതെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പണമാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൂറണി സ്വദേശികളായ കൃഷ്ണൻ, ഹാരിസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഓട്ടോയില്‍ പാലക്കാട് നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് പണം കടത്താൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.

പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മേപ്പറമ്പ് ബൈപ്പാസിൽ വെച്ചാണ് പണവുമായി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുവരെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനായാണ് ഇരുവരും പണം കടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Also Read: Heavy Rain Alert: മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു; കേരളത്തിൽ 29 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

അതേസമയം തൃശൂരിൽ എടപ്പാൾ സ്വദേശിയുടെ 75 ലക്ഷം രൂപ ഒരു സംഘം തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. മുബാറക് എന്നയാളുടെ പണമടങ്ങിയ ബാ​ഗ് ആണ് കാറിലെത്തിയ സംഘം കവർന്നത്. പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് മണ്ണുത്തിയിലെത്തിയ മുബാറക് ബസ്സിറങ്ങിയശേഷം സമീപത്തെ ചായക്കടയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. ഈ സമയം കാറിലെത്തിയ അഞ്ചംഗസംഘം മുബാറക്കുമായി പിടിവലി നടത്തുകയും പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

