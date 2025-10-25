Crime News: രേഖകളില്ലാതെ പണം കടത്താൻ ശ്രമം; പാലക്കാട് 2.30 കോടി രൂപയുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് അനധികൃതമായി കടത്തിയ 2.30 കോടി രൂപ പിടികൂടി. രേഖകൾ ഇല്ലാതെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പണമാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൂറണി സ്വദേശികളായ കൃഷ്ണൻ, ഹാരിസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഓട്ടോയില് പാലക്കാട് നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് പണം കടത്താൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.
പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മേപ്പറമ്പ് ബൈപ്പാസിൽ വെച്ചാണ് പണവുമായി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുവരെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനായാണ് ഇരുവരും പണം കടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
Also Read: Heavy Rain Alert: മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു; കേരളത്തിൽ 29 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
അതേസമയം തൃശൂരിൽ എടപ്പാൾ സ്വദേശിയുടെ 75 ലക്ഷം രൂപ ഒരു സംഘം തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. മുബാറക് എന്നയാളുടെ പണമടങ്ങിയ ബാഗ് ആണ് കാറിലെത്തിയ സംഘം കവർന്നത്. പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബെംഗളൂരുവില് നിന്ന് മണ്ണുത്തിയിലെത്തിയ മുബാറക് ബസ്സിറങ്ങിയശേഷം സമീപത്തെ ചായക്കടയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. ഈ സമയം കാറിലെത്തിയ അഞ്ചംഗസംഘം മുബാറക്കുമായി പിടിവലി നടത്തുകയും പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.