സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രനും സുഹൃത്തുക്കളും വീട്ടിൽ നിന്നും 50 മീറ്റർ ദൂരത്താണ് കിടന്നുങ്ങിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പാലക്കാട്: വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം. സംഭവം നടന്നത് പാലക്കാട് മലമ്പുഴയിൽ ആണ്. കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ചന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത്.
വീടിന്റെ സമീപത്തുള്ള പുളിഞ്ചോടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങവേയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ രണ്ടുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിവരം. സംഭവം നടന്നത് പുലർച്ചെ 03:50 ഓടെ ആയിരുന്നു.
ആനയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ കാട്ടാന ചന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് കണ്ടതെന്നാണ് ചന്ദ്രന്റെ ബന്ധു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.
ചന്ദ്രനും കൂട്ടുകാരും കിടന്നുറങ്ങിയ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കവർച്ച; കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സംഘവും അറസ്റ്റിൽ
തെക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി വയോധികനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിക്കുകയും കവർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ നാലംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ. കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
വയോധികന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മർദ്ദിച്ച ശേഷം പണവും ആഭരണങ്ങളും രേഖകളും കവർന്നുകൊണ്ട് സംഘം അദ്ദേഹത്തിൻറെ തന്നെ കാറിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത്. ഇതിന് ശേഷം മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാത്തത്തിനെ തടുർന്ന് ഇയാളെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ഹരിയാന സ്വദേശി സുരേന്ദർ, ഡൽഹി സ്വദേശി കല്പന കുമാരി, കുൽദീപ്, സുശീൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇതിൽ സുരേന്ദർ നിലവിൽ സേവനത്തിലുള്ള സൈനികനാണ്.
പ്രതികളായ കല്പനയും സുരേന്ദറും വിവാഹമോചിതരാണ്. മെയ് 2 ന് കല്പന വയോധികൻ തനിച്ചായിരുന്നു സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാൻ ചെല്ലുകയും ഇവർക്കൊപ്പം മറ്റു പ്രതികളും അതിക്രമിച്ചു കയറി വയോധികനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തുടർന്ന് വയോധികനെ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു ബന്ധിച്ച ശേഷം ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണവും സ്വർണ്ണവും ഇവർ കവർന്നു. തുടർന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും കാറിൽ ഇരുത്തി ഇവർ പോയത്. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് കിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുകളയുകയും ചെയ്തത്. തുടർന്ന് വയോധികൻ ഒരു ഡാബയിൽ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും നെബ് സാറായ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വയോധികൻ പരാതി നൽകി.
