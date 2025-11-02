English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Boys Found Dead: പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ കാണാതായ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

Boys Found Dead: പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ കാണാതായ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

Missing Twin Boys Found Dead: 14 വയസ്സുകാരായ രാമന്‍, ലക്ഷ്മണന്‍ എന്നിവരെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് മണി മുതലാണ് കാണാതായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 2, 2025, 10:42 AM IST
  • ലക്ഷ്മണന്റെ മൃതദേഹമാണ് ആദ്യം കുളത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്
  • പിന്നീട് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് രാമന്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തിയത്

പാലക്കാട്: ചിറ്റൂരില്‍ കാണാതായ ഇരട്ടസഹോദരന്മാർ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി. ചിറ്റൂര്‍ സ്വദേശിയും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുമായ ലക്ഷ്മണന്റെ മൃതദേഹമാണ് ആദ്യം കുളത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 14 വയസ്സുകാരായ രാമന്‍, ലക്ഷ്മണന്‍ എന്നിവരെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് മണി മുതലാണ് കാണാതായത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

