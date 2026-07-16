/Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്: ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷ ഇന്ന് വിധിക്കും

പാലക്കാട്: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായ ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി ഇന്നുണ്ടാകും. വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലാ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ്.
ഇന്ന് ജില്ലാ നിയമസഹായ വേദിയുടെ മിറ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ഈ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ശേഷമാകും കോടതി കേസിൽ വിധി പറയുന്നത്. ചെന്താമരയെ ഇന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറസിലൂടെയായിരിക്കും ഹാജരാക്കുന്നത്. കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതി ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി സ്വദേശികളായ സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയു കേസിലാണ് ഇന്ന് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം വിധി വരുന്നത്.
2025 ജനുവരി 27 നായിരുന്നു ചെന്താമര സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൃത്യത്തിനു ശേഷം വനമേഖലയിലേക്ക് കടന്ന പ്രതിക്കായി പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രണ്ടു ദിവസം വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തി. തുടർന്ന് ജനുവരി 28 ന് രാത്രി 11ഓടെ പോത്തുണ്ടി മാട്ടായി വനമേഖലയിൽ നിന്നാണ് ചെന്താമരയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബിഎന്എസ് വകുപ്പ് 103(1), 126 (2) എന്നീ വകുപ്പുകള് പ്രകാരമാണ് ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചത്. വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചപ്പോള് തൂക്കി കൊന്നോളൂവെന്നായിരുന്നു ചെന്താമര കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്.
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