/Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി നാളെ, വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

പാലക്കാട്: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായ ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി നാളെ. കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെയും വാദം പൂർത്തിയായി.
വിധി പറയുക പാലക്കാട് അഡീഷണൽ സെഷൻ കോടതിയാണ്. പോത്തുണ്ടി സ്വദേശികളായ സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് നാളെ വിധി വരുന്നത്. നാടിനെ താലൂക്കിയ ക്രൂര കൊലപാതകം നടത്തിയ പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2025 ജനുവരി 27 നായിരുന്നു അയൽവാസികളായ സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും പ്രതിയായ ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൃത്യത്തിനു ശേഷം വനമേഖലയിലേക്ക് കടന്ന പ്രതിക്കായി പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രണ്ടു ദിവസം വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തി. തുടർന്ന് ജനുവരി 28 ന് രാത്രി 11ഓടെ പോത്തുണ്ടി മാട്ടായി വനമേഖലയിൽ നിന്നാണ് ചെന്താമരയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
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