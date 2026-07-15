Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Palakkad City
  • /Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി നാളെ, വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി നാളെ, വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

Nenmara Double Murder Case: പോത്തുണ്ടി സ്വദേശിയായ സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഒന്നര വർഷത്തോടടുക്കുമ്പോൾ വിധി വരുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:10 PM IST
Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി നാളെ, വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി നാളെ, വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ
Nenmara Double Murder29 min ago
2
Malappuram59 min ago
3
IRCTC2 hrs ago
4
Monippally Pankajakshi2 hrs ago
5
Crime news3 hrs ago