/Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് പ്രസ്താവിച്ചേക്കും

പാലക്കാട്: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായ ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് പ്രസ്താവിച്ചേക്കും. ശിക്ഷയിൽ വാദം കേട്ട ശേഷമാകും ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കുക.
ശിക്ഷാ വിധി പറയുന്നത് പാലക്കാട് അഡീഷണൽ സെഷൻ കോടതിയാണ്. പ്രതി ചെന്താമരയ്ക്കെതിരെ കുലക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി സ്വദേശികളായ സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തി ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇൻ വിധി പ്രസ്താവം നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
കേസിൽ ഏക പ്രതിയാണ് ഉള്ളത്. സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും കൊടുവാൾ കൊണ്ടാണ് ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് മുന്പ് സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് ഇതേ കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ ശിക്ഷ പ്രതി അനുഭവിച്ചു വരികയാണ്. ഇതേ കേസിൽ ജാമ്യം നേടി പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും കൊന്നത്.
തന്റെ ഭാര്യയും മകളും പിണങ്ങിപ്പോകാന് കാരണം അയല്വാസിയായ സജിതയും കുടുംബവുമാണെന്ന സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു ചെകിടത്ത് അടിച്ചാല് മറ്റേ ചെകിടും കാണിക്കാന് താന് ഗാന്ധിജി അല്ലെന്നും വേണ്ടി വന്നാല് മറ്റുള്ളവരെയും കൊല്ലുമെന്നും ചെന്താമര കഴിഞ്ഞദിവസം കോടതിയില് വച്ച് വിളിച്ചുപറഞ്ഞിരുന്നു. എഴുതാന് പറ്റുന്നത് എഴുതിക്കോ എന്ന് ജഡ്ജിയോട് പറഞ്ഞ ചെന്താമര ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങള്ക്കും വരണം അപ്പോള് അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞു.
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