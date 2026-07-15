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Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് പ്രസ്താവിച്ചേക്കും

ഭാര്യയും മകളും പിണങ്ങിപ്പോകാന്‍ കാരണം അയല്‍വാസിയായ സജിതയും കുടുംബവുമാണെന്ന സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:51 AM IST
Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് പ്രസ്താവിച്ചേക്കും
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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