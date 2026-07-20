/Nenmara Double Murder Case: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്: ചെന്താമരക്ക് വധശിക്ഷ, 20 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

പാലക്കാട്: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായ ചെന്താമരക്ക് വധശിക്ഷ. 20 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴ തുടക്ക കൊല്ലപ്പെട്ട സുധാകരന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകണം.
ചെന്താമര പണം നല്കിയില്ലെങ്കില് മൂന്ന് വര്ഷം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി വിധിച്ചു. കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത് പാലക്കാട് അഡീഷണല് ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതിയാണ്. വിധി കേട്ടശേഷം ചെന്താമരയ്ക്ക് ഇന്നും വലിയ ഭാവവ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല.
ഈ കേസ് അപൂര്വ്വങ്ങളില് അപൂര്വ്വമായ കേസാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി സാഹചര്യ തെളിവുകള് കാരണം വധശിക്ഷ നല്കാന് കഴിയില്ല എന്ന് പറയാന് കഴിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ കേസിൽ അതിവേഗം കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചതിന് ഡിവൈഎസ്പിയെയും സംഘത്തെയും കോടതി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ചെന്താമരയുടെ വധശിക്ഷ ഇനി ഹൈക്കോടതി ശരിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കേസിന്റെ വിധി കേള്ക്കാന് സുധാകരന്റെ മക്കള് അതുല്യയും അഖിലയും കോടതിയില് എത്തിയിരുന്നു. കേസ് അന്വേഷിച്ച ഡിവൈഎസ്പി എന് മുരളീധരനും കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു. പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമില്ലെന്ന ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോര്ട്ടും പ്രതിക്കെതിരായ പ്രൊബേഷന് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോര്ട്ടും കോടതിയില് വായിച്ചു. മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടി നോക്കിയാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കാറുള്ളതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നക്കാരന് ആണെങ്കില് വധശിക്ഷ നല്കാമെന്ന് വിവിധ ഹൈക്കോടതികളുടെ വിധിയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. കൊലപാതകം പ്രതി തുടര്ച്ചയായി ന്യായീകരിക്കുന്നുവെന്നും. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം പ്രതി വിഷം കഴിച്ചു എന്നതിന് തെളിവില്ലെന്നും. മാനസിക പ്രശ്നം ഉള്ളതിനാല് സ്വയം അവസാനിപ്പിക്കാന് ചെന്താമര വീട്ടില് വിഷം സൂക്ഷിച്ചുവെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം തെളിഞ്ഞില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേസിൽ വാദം കേട്ട കോടതി പ്രതി ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ശിക്ഷാവിധിയിന്മേല് വാദം കേട്ടശേഷം വിധി പറയാന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജീവന് കൂടി ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ നല്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് വാദിച്ചത്. എന്നാൽ സാഹചര്യ തെളിവുകള് മാത്രമുള്ള കേസില് കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ മാത്രമേ നല്കാവൂ എന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. 2025 ജനുവരി 27 ന് പോത്തുണ്ടി ബോയന് നഗര് സ്വദേശി സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഇന്ന് കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്.
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