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Nenmara Pothundi Accident: നെന്മാറ പോത്തുണ്ടിയിൽ KSRTC ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്

Nenmara Accident: പോത്തുണ്ടിയിൽ KSRTC ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 03, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:46 PM IST
Nenmara Pothundi Accident: നെന്മാറ പോത്തുണ്ടിയിൽ KSRTC ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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