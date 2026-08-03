/Nenmara Pothundi Accident: നെന്മാറ പോത്തുണ്ടിയിൽ KSRTC ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്

പാലക്കാട്: നെന്മാറ പോത്തുണ്ടിയിൽ KSRTC ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മരണമടഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നെല്ലിയാമ്പതിൽ നിന്നും നെന്മാറയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ 9;30 ക്കായിരുന്നു. ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ് മരത്തിനിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.
ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും എത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർ്ത്തനം നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ നെല്ലിയാമ്പതി ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.
ഡ്രൈവർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; KSRTC ബസിടിച്ച് വഴിയാത്രക്കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം!
നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ചു വഴിയാത്രക്കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സംഭവം നടന്നത് തൃശൂർ പുതുക്കാടാണ്. മരിച്ചത് കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശി ബിന്ദുവാണ് മരിച്ചത്.
അപകടത്തിന് കാരണം ഡ്രൈവർക്കുണ്ടായ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡ്രൈവർ കുഴഞ്ഞുവീണ നിലയിലായിരുന്നു എന്നാണ റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് ദേശീയപാതയിലെ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്കായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.