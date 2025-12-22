English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Ottapalam Accident: സ്കൂട്ടറിൽ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം ഒറ്റപ്പാലത്ത്

Ottapalam Accident: സ്കൂട്ടറിൽ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം ഒറ്റപ്പാലത്ത്

ശരണ്യയും കുഞ്ഞും തിരുവില്വാമലയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന്റെ വീടായ ലക്കിടിയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 22, 2025, 11:23 AM IST
  • റ്റപ്പാലത്തിന് സമീപം ലക്കിടിയിൽ ടിപ്പർ ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു
  • അപകടത്തിൽ തിരുവില്വാമല കണിയാർക്കോട് സ്വദേശി ശരണ്യ മകൾ ആദിശ്രീ എന്നിവർക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്

Ottapalam Accident: സ്കൂട്ടറിൽ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം ഒറ്റപ്പാലത്ത്

പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലത്തിന് സമീപം ലക്കിടിയിൽ ടിപ്പർ ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ തിരുവില്വാമല കണിയാർക്കോട് സ്വദേശി ശരണ്യ മകൾ ആദിശ്രീ എന്നിവർക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. 

അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു. സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിരുന്ന ബന്ധു മോഹൻദാസിന് ഗുരുതര പരിക്കുണ്ട്. ലക്കിടി ഭാഗത്തേക്ക് ഒരേ സൈഡിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ ടിപ്പർ ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്.  അപകടത്തിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും തൽക്ഷണം മരിക്കുകയായിരുന്നു. ശരണ്യയും കുഞ്ഞും തിരുവില്വാമലയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന്റെ വീടായ ലക്കിടിയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു.

പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഹർത്താൽ പിൻവലിച്ച് യുഡിഎഫ്

മലപ്പുറം: പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പിൻവലിച്ച് യുഡിഎഫ്.  ജനപിന്തുണയിലാണ് ഭരണമാറ്റമുണ്ടായതെന്നും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം എംഎല്‍എ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 

പെരിന്തല്‍മണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ 6 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 6 വരെയായിരുന്നു ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫിസിനു നേരെ ദാരുണമായ ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സിപിഐഎം ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന കള്ളപ്രചാരണം നടത്തിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചതെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടയിൽ ലീഗ് ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് ലീഗ് ഓഫീസിനു നേര ആക്രമണമുണ്ടായത്. വിജയാഘോഷത്തിനിടെ യുഡിഎഫ് തങ്ങളുടെ ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതായി സിപിഐഎം ആരോപിച്ചു.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Accidentroad accidentScooter accidentTipper Lorry AccidentPalakkad accident

