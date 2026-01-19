English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Palakkad Double Murder: പാലക്കാട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതിയായ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Palakkad Double Murder: പാലക്കാട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതിയായ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Ottappalam Double Murder Case: നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂര കൊലപാതകം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 19, 2026, 08:04 AM IST
  • ഒറ്റപ്പാലം തോട്ടക്കരയിൽ അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്ന പ്രതി പിടിയിൽ
  • കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തിയ യുവാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു

  ഒറ്റപ്പാലത്ത് അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

Palakkad Double Murder: പാലക്കാട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതിയായ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം തോട്ടക്കരയിൽ അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്ന പ്രതി പിടിയിൽ. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തിയ യുവാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഒറ്റപ്പാലത്ത് അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു

വളർത്തുമകൾ സുൽഫിയത്തിന്റെ ഭർത്താവ് മു മുഹമ്മദ് റഹിയാണ് അർധരാത്രി ഈ അരുംകൊല നടത്തിയത്.  സുൽഫിയത്ത് നാലു വയസുകാരനുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് വിവരം നാട്ടുകാരറിയുന്നത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ദമ്പതികളെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ വളർത്തുമകളുടെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നാട്ടുകാർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും യുവാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിവരം.  

മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും

ഒടുവിൽ പോലീസും നാട്ടുകാരുവും ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ലുപർച്ചേ നാലു മണിയോടെ പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കണ്ടെത്തിയതായിട്ടാണ് വിവരം. നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂര കൊലപാതകം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. യുവാവിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.

