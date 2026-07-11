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പാലക്കാട് കവർച്ചയ്ക്കിടെ കൊലപാതകം; വയോധികയെ തീക്കൊളുത്തി കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി; 19കാരൻ പിടിയിൽ

Palakkad Crime News: കവർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് പ്രതികൾ വയോധികയെ തീകൊളുത്തി കൊന്ന ശേഷം കുഴിച്ചുമൂടിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 11, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:28 PM IST
പാലക്കാട് കവർച്ചയ്ക്കിടെ കൊലപാതകം; വയോധികയെ തീക്കൊളുത്തി കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി; 19കാരൻ പിടിയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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