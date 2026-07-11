/പാലക്കാട് കവർച്ചയ്ക്കിടെ കൊലപാതകം; വയോധികയെ തീക്കൊളുത്തി കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി; 19കാരൻ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: കവര്ച്ചയ്ക്കിടെ വയോധികയെ തീയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചുമൂടിയ സംഭവത്തിൽ 19കാരൻ പിടിയിൽ. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ടായത്. ആട്ടയാമ്പതി സ്വദേശി സരസമ്മാൾ (66) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രദേശവാസികളായ യുവാക്കൾ ചേർന്നാണ് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കുഴിച്ചുമൂടിയത്. സരസമ്മാളിന്റെ ആഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൊലപാതകം.
ജൂണ് പത്തിനാണ് ഇവരെ കാണാതായത്. സംഭവത്തില് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതകമാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. നിലവിൽ 19കാരൻ പോലീസ് പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. കവര്ച്ചയ്ക്കും കൊലപാതകത്തിനും ഇയാളെ സഹായിച്ച പതിനേഴുകാരനായും അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
സരസമ്മാളിനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയില് പോലീസ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് തിരോധാനം കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയം പോലീസിന് വന്നത്. ശേഷം യുവാക്കളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ യുവാവ് സരസമ്മാളിനെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം തീയിട്ട് കത്തിച്ചശേഷം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് യുവാവ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്. 19 വയസുകാരനായ യുവാവും പതിനേഴുവയസുകാരനായ സുഹൃത്തും ചേര്ന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടെത്തിയാല് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കും.
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