  Palakkad Double Murder: ദമ്പതികളുടെ കൊല പേരക്കുട്ടിയുടെ അവകാശം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കത്തിനിടെ

Palakkad Double Murder: ദമ്പതികളുടെ കൊല പേരക്കുട്ടിയുടെ അവകാശം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കത്തിനിടെ

യുവാവുമായുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനിടെ സുല്‍ഫിയത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടോടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 19, 2026, 09:40 AM IST
  • ഒറ്റപ്പാലം തോട്ടക്കരയിൽ അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
  • കൊലപാതകത്തിന് കാരണം പേരക്കുട്ടിയുടെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിനിടെയെന്ന് പോലീസ്

  1. Palakkad Double Murder: പാലക്കാട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതിയായ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Palakkad Double Murder: ദമ്പതികളുടെ കൊല പേരക്കുട്ടിയുടെ അവകാശം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കത്തിനിടെ

പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം തോട്ടക്കരയിൽ അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്.  കൊലപാതകത്തിന് കാരണം പേരക്കുട്ടിയുടെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിനിടെയെന്ന് പോലീസ്.

Also Read: പാലക്കാട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതിയായ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. പ്രതിയും ഭാര്യയും തമ്മിൽ നിലവിൽ വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുകയായിരു ന്നു. ഇവരുടെ വിവാഹമോചന കേസ് കോടതിയിൽ നടക്കുകയാണ്.  ഇതിനുള്ളതിൽ മകന്റെ അവകാശത്തെ ചൊല്ലി ഇരുകുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു.  

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും

അർധരാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് ദമ്പതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.  മകനുമായി സുഫിയത്ത് ഓടിരക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാര്‍ കാണുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. യുവാവുമായുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനിടെ സുല്‍ഫിയത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടോടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ അയാൾ കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.  ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രീയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Palakkad Doubel MurderOttappalam Double MurderArrestMuhammed Rafhidouble murder

