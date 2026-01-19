പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം തോട്ടക്കരയിൽ അർധരാത്രി ദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കൊലപാതകത്തിന് കാരണം പേരക്കുട്ടിയുടെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിനിടെയെന്ന് പോലീസ്.
Also Read: പാലക്കാട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പ്രതിയായ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ
സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. പ്രതിയും ഭാര്യയും തമ്മിൽ നിലവിൽ വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുകയായിരു ന്നു. ഇവരുടെ വിവാഹമോചന കേസ് കോടതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ളതിൽ മകന്റെ അവകാശത്തെ ചൊല്ലി ഇരുകുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു.
Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും
അർധരാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് ദമ്പതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മകനുമായി സുഫിയത്ത് ഓടിരക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാര് കാണുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. യുവാവുമായുണ്ടായ തര്ക്കത്തിനിടെ സുല്ഫിയത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടോടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ അയാൾ കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രീയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.