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Palakkad Pocso Cases: പോക്‌സോ കേസുകൾ വർധിക്കുന്നു; ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സ്‌ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവ്‌ നൽകി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല

Home Minister Ramesh Chennithala: പോക്‌സോ കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂങ്കുഴലി ഐപിഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സ്‌ രൂപീകരിച്ചന്വേഷിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ട് ആഭ്യന്തര രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 07, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:47 PM IST
Palakkad Pocso Cases: പോക്‌സോ കേസുകൾ വർധിക്കുന്നു; ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സ്‌ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവ്‌ നൽകി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല
Image Credit: Ramesh Chennithala | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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