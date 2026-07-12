/Palakkad Family Missing: ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി, ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ്; പാലക്കാട് മൂന്നംഗ കുടുംബത്തെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് മൂന്നംഗ കുടുംബത്തെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. പാലക്കാട് വാണിയാകുളം കൃഷ്ണകൃപ വീട്ടില് ബാബു ഭാസ്കര് (68), ഭാര്യ രമാദേവി (65), മകന് വിഷ്ണു (32) എന്നിവരെ കാണാതായെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നാല് ദിവസമായി മൂന്നംഗ കുടുംബത്തെ കാണാനില്ലെന്നാണ് പരാതി. കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി വാണിയംകുളത്തുള്ള ഇവരുടെ വീട് പൂട്ടിയിട്ട നിലയിലാണുള്ളത്. സംഭവത്തില് ഷൊര്ണൂര് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
ബന്ധുവീട്ടിലെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുകയാണെന്നായിരുന്നു അയൽവാസികളോട് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊരു ചടങ്ങുകളും ബന്ധുവീടുകളിൽ ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ അയൽവാസികൾ മൂവരുടെയും ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ഇവരെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി നൽകുന്നത്.
മൂന്നുപേരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണുള്ളത്. വീടിന് സമീപത്ത് തന്നെയാണ് ഫോണുകളുടെ അവസാന ടവർ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പിക്കപ്പ് വാനിലാണ് മൂന്നാളും വീട്ടിൽനിന്ന് പോയതെന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തിയിരുന്നവരാണിവർ. ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി വിവരമുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളതും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധുക്കളെ ചോദ്യംചെയ്തുവരികയാണ്.
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