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Palakkad Family Missing: ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി, ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ്; പാലക്കാട് മൂന്നംഗ കുടുംബത്തെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

നാല് ദിവസമായി വീട് പൂട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ്. ഇവരുടെ ഫോൺ ലൊക്കേഷനും വീടിന് സമീപത്തായാണ് കാണിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 12, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:26 PM IST
Palakkad Family Missing: ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി, ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ്; പാലക്കാട് മൂന്നംഗ കുടുംബത്തെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി
Image Credit: Palakkad Missing | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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