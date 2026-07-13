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Palakkad Food Poison: പാലക്കാട് വിവാഹ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; 45 പേർ ചികിത്സയിൽ

വിവാഹത്തിന്റെ ഭാ​ഗ്യമായുള്ള മൈലാഞ്ചിയിടുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 45 പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റതായാണ് വിവരം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 13, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:33 PM IST
Palakkad Food Poison: പാലക്കാട് വിവാഹ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; 45 പേർ ചികിത്സയിൽ
Image Credit: Food Poison | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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