/Palakkad Food Poison: പാലക്കാട് വിവാഹ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; 45 പേർ ചികിത്സയിൽ

പാലക്കാട്: പുതുക്കോട് വിവാഹ വിരുന്നില് പങ്കെടുത്ത നിരവധി പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ. പുതുക്കോട് എം സി പാലസില് നടന്ന കല്യാണവിരുന്നില് പങ്കെടുത്തവര്ക്കാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റത്. 40ലേറെ പേര്ക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റതായാണ് വിവരം. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൈലാഞ്ചി കല്യാണത്തിന് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ചയോടെയാണ് ആളുകൾക്ക് ചര്ദ്ദിയും വയറിളക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടര്ന്ന് പലരും വിവിധ ആശുപത്രികളില് ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
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