  Pocso Case: ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

Pocso Case: ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

Sexual Assault: സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടും സ്കൂൾ അധികൃതർ പോലീസിനെ അറിയിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 4, 2026, 07:15 PM IST
  • അധ്യാപകനായ അനിലിനെയാണ് മലമ്പുഴ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്
  • അധ്യാപകനെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതായി മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു

  1. Orthodox Vicar POSCO Case : വൈദികനെതിരെ പോക്സോ കേസ്; സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്ന് വൈദികനെ വിലക്കി; പ്രതി റിമാൻഡിൽ

Pocso Case: ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്: പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനായ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മലമ്പുഴയിലെ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിലായി. അധ്യാപകനായ അനിലിനെയാണ് മലമ്പുഴ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

കഴിഞ്ഞ നവംബർ 29-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടി തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് വിവരം പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് പീഡനവിവരം പുറത്ത് അറിഞ്ഞത്. സുഹൃത്ത് തന്റെ അമ്മയെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയും, അവർ വഴി വിവരം പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു.

ALSO READ: 13 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച 60 വയസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

എന്നാൽ, ക്രൂരമായ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടും സ്കൂൾ അധികൃതർ പോലീസിനെ അറിയിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറായത്.

അതേസമയം, പരാതി നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ പരാതിയുമായി സ്കൂളിനെ സമീപിച്ചതെന്നുമാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അധ്യാപകനെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതായും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

