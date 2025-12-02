Rahuk Mankoottathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

പാലക്കാട്: പീഡന പരാതിക്ക് ശേഷം മുങ്ങിയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. രാഹുൽ പാലക്കാടു നിന്നും പൊള്ളാച്ചി വഴി ആയിരിക്കും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം.
പൊള്ളാച്ചിയിലെത്തിയ രാഹുൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും അവിടെ തങ്ങി ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് മുങ്ങിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിന് അവിടെ നിന്നും നല്ല സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫോണുകളും സിമ്മും മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് SIT യ്ക്ക് ലഭിച്ച വിവരം.
