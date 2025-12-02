English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Rahuk Mankoottathil Case: രാഹുൽ കോയമ്പത്തൂരിലോ? പൊള്ളാച്ചിയിൽ രണ്ട് ദിവസം തങ്ങിയെന്ന് സൂചന

Rahuk Mankoottathil Case: രാഹുൽ കോയമ്പത്തൂരിലോ? പൊള്ളാച്ചിയിൽ രണ്ട് ദിവസം തങ്ങിയെന്ന് സൂചന

പൊള്ളാച്ചിയിലെത്തിയ രാഹുൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും അവിടെ തങ്ങി ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് മുങ്ങിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 2, 2025, 11:15 AM IST
  • പീഡന പരാതിക്ക് ശേഷം മുങ്ങിയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെന്ന് സൂചന
  • രാഹുൽ പാലക്കാടു നിന്നും പൊള്ളാച്ചി വഴി ആയിരിക്കും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് നിഗമനം

Rahuk Mankoottathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

പാലക്കാട്: പീഡന പരാതിക്ക് ശേഷം മുങ്ങിയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. രാഹുൽ പാലക്കാടു നിന്നും പൊള്ളാച്ചി വഴി ആയിരിക്കും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം.

Also Read: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

പൊള്ളാച്ചിയിലെത്തിയ രാഹുൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും അവിടെ തങ്ങി ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് മുങ്ങിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിന് അവിടെ നിന്നും നല്ല സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫോണുകളും സിമ്മും മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് SIT യ്ക്ക് ലഭിച്ച വിവരം. 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Rahul MamkootathilYoung ActressSITSexual Assault CasRahul Absconding

