Sexual Case Against Prshob: കൗൺസിലർ പ്രശോഭിനെതിരായ പീഡനക്കേസ്: അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി

Sexual Assault Case: പ്രശോഭ് നിലവിൽ ഒളിവിലാണ്.  പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 31, 2026, 11:45 AM IST
  • ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി
  • പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വി വത്സനെതിരെയുള്ള പരാതിയിലാണ് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്

Read Also

  1. Sexual Assault Case: ലൈംഗിക പീഡന പരാതി; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ എവിടെ? പ്രശോഭ് കേരളം വിട്ടിരിക്കാമെന്ന് പോലീസ്

Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Neech Bhang Rajyoga: ബുധന്റെ നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കൈ നിറയെ ധനം ഒപ്പം വമ്പൻ നേട്ടങ്ങളും
9
Budh Gochar
Neech Bhang Rajyoga: ബുധന്റെ നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കൈ നിറയെ ധനം ഒപ്പം വമ്പൻ നേട്ടങ്ങളും
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
പാലക്കാട്: ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ദളിത് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പാലക്കാട് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി.  പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് വി വത്സനെതിരെയുള്ള പരാതിയിലാണ് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Also Read: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി എത്ര രൂപ ചെലവാക്കാം?

 

അന്വേഷണസംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.  ഇതോടെ പ്രശോഭിന്റെ കുരുക്ക് മുറുകുകയാണ്. പ്രശോഭിനെതിരായ തെളിവ് ശേഖരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ പോലീസ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്. മെസ്സേജുകൾ, ഫോൺ രേഖകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് നിലവിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. പ്രശോഭ്‌ നിലവിൽ ഒളിവിലാണ്.

ഇയാൾക്കെതിരെ എസ്‌സി എസ്ടി പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെയാണ് പ്രശോഭ് ഒളിവിൽ പോയതിന്നാൻ പോലീസ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല പ്രതി കേരളം വിട്ടതായും സൂചനയുണ്ട്. ഇയാൾ ഒളിവിലിരുന്ന് കൊണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. 

Also Read: എന്താണ് Fitment Factor? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർധനവിൽ ഇതിന്റ പ്രാധാന്യം എന്ത്?

 

യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കും ജില്ലാ പോലീസ് മേദാവിക്കും പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിവരം പുറംലോകം അറിയുന്നത്. പ്രശോഭ് രാഹുൽമാങ്കൂട്ടത്തിൽ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖറോഡുള്ള അടുത്ത ബന്ധം പറഞ്ഞും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 

പ്രശോഭ് ജോലി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുകയും  ശേഷം യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ശേഷം പലയിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നും കൂടാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പാലക്കാട്ടെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് താൻ മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതായും യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsSexual Assault CasePalakkad CouncilorConfidential Statement RecordedPalakkad

