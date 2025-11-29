English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട്ടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ; അറസ്റ്റ് നീക്കവുമായി പോലീസ്

എംഎൽഎയുടെ ഒ‍ൗദ്യോഗിക വാഹനം താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 29, 2025, 10:24 AM IST
  • യുവതിയുടെ ബലാത്സംഗക്കേസിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഈ നീക്കം എന്നാണ് സൂചന

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട്ടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലെന്ന സൂചന.  യുവതിയുടെ ബലാത്സംഗക്കേസിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഈ നീക്കം എന്നാണ് സൂചന. 

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ഇന്നും കനക്കും; 5 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്!

ഇന്നലെ രാവിലെ കുറച്ചു സമയം അഭിഭാഷകനുമായ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകാനായി സംസാരിക്കാൻ ഫോൺ കുറച്ചു നേരം ഓൺ ആയിരുന്നു ശേഷം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു. പാലക്കാട് വിട്ടാൽ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് രാഹുലിനോട് വക്കീൽ പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

എംഎൽഎയുടെ ഒ‍ൗദ്യോഗിക വാഹനം താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. താമസസ്ഥലത്തു നിന്നുമാണ് സുഹൃത്തിന്റെ വാഹനത്തിലേക്ക് മാറിയത്.  ഇതിനിടയിൽ കേസിൽ രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കവും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട്. രാഹുലിനായുള്ള നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ പാലക്കാട്, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വീടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

