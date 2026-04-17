Sexual Harassment Case: ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്: കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് സി വത്സന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

പാലക്കാട്: ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് സി വത്സന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് മണ്ണാർക്കാട് എസ്സി/എസ്ടി സ്പെഷ്യൽ കോടതിയാണ്.
Also Read: ലൈംഗിക പീഡന പരാതി; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ എവിടെ? പ്രശോഭ് കേരളം വിട്ടിരിക്കാമെന്ന് പോലീസ്
കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിജീവിത കോടതിയിൽ എത്തി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിജീവിത നൽകിയ പരാതിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം പ്രശോഭ് സൗഹൃദം നടിച്ചു താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ പ്രശോഭ് ഒളിവിലാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: വൈഭവ ലക്ഷമി രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ ജാക്പോട്ട്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് നെട്ടോട്ടമോടുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് പാലക്കാട്ടെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ വഴി പ്രശോഭ് മുൻകൂർ ജ്യാമാപേക്ഷ കോടതിയിൽ നൽകിയത്. താൻ നിരപരാധി ആണെന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാമെന്നും പ്രശോഭ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിലൂടെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
