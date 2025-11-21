English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Palakkad Accident: പാലക്കാട് ഓട്ടോയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം; 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

Palakkad Accident: പാലക്കാട് ഓട്ടോയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം; 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

പാടൂർ പാൽ സൊസൈറ്റിക്ക് സമീപമാണ് കാറും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് കുഞ്ഞ് മരിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 21, 2025, 06:11 AM IST
  • കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ റസീനയും, റസീനയുടെ ഉമ്മ റഹ്മത്ത്, ഡ്രൈവർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
  • ഇതിൽ റസീനയുെയും റഹ്മത്തിന്റെയും നില ​ഗുരുതരമാണ്.

Read Also

  1. Kollam Fire Break Out: കൊല്ലത്ത് വൻ തീപിടിത്തം; ഗ്യാസ് സിലണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, 4 വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു

Trending Photos

Lakshmirajayoga: വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്; ലക്ഷ്മീരാജയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇട്ടുമൂടാൻ പണം!
5
Lakshmi Favourite Zodiac Signs
Lakshmirajayoga: വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്; ലക്ഷ്മീരാജയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇട്ടുമൂടാൻ പണം!
Mangal Gochar 2025: ചൊവ്വ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടും!
5
Mangal Gochar
Mangal Gochar 2025: ചൊവ്വ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടും!
Margashirsha Amavasya 2025: ഇന്ന് മാർ​ഗശീർഷ അമാവാസി; ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ പൂർവികരുടെ അനു​ഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ
5
Margashirsha Amavasya
Margashirsha Amavasya 2025: ഇന്ന് മാർ​ഗശീർഷ അമാവാസി; ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ പൂർവികരുടെ അനു​ഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ
Nov 19 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്!
12
Love Horoscope
Nov 19 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്!
Palakkad Accident: പാലക്കാട് ഓട്ടോയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം; 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

പാലക്കാട്: ആലത്തൂർ പാടൂരിൽ ഓട്ടോയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് കൈക്കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം. തോലനൂർ ജാഫർ- ജസീന ദമ്പതികളുടെ ആറ് മാസം പ്രായമായ മകൻ സിയാൻ ആദം ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ റസീനയും, റസീനയുടെ ഉമ്മ റഹ്മത്ത്, ഡ്രൈവർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ റസീനയുെയും റഹ്മത്തിന്റെയും നില ​ഗുരുതരമാണ്. പാടൂർ പാൽ സൊസൈറ്റിക്ക് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയോടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

റസീനയെും റഹ്മത്തിനെയും ഇരട്ടക്കുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി റെജി ആലത്തൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

PalakkadAccidentAccident deathപാലക്കാട്അപകടം

Trending News